Олександрія креативна

Минулого тижня в другому місті області було доволі цікаво. Міський голова зустрівся із призером чемпіонату світу з легкої атлетики, презентували квиткову акцію, а також електронний запис до міського ЦНАПу й нову книгу юної письменниці (на фото).

Із 26 квітня Центр надання адміністративних послуг перейшов на нову систему запису в електронну чергу, яка здійснюється через портал «Дія». Це дає можливість користувачам обирати послуги за єдиними стандартами та записуватися в електронну чергу до будь-якого ЦНАПу в Україні. Зареєструватися можна через звернення до адміністратора рецепції або через веб-портал, використовуючи вкладку «Запис на прийом».

Очільник міста Сергій Кузьменко зустрівся з олександрійцем Василем Лашкулом, команда якого в польському місті Торунь виборола друге місце на чемпіонаті світу з легкої атлетики серед ветеранів. Він подякував спортсмену за постійну роботу над собою й високо піднятий прапор Олександрії та України на арені світових змагань.

З кінця квітня олександрійці мають можливість сплачувати поїздки громадським транспортом КП «Олександрійський транспорт» карткою «Універсальна» від ПриватБанку за QR-кодом та отримувати 50 відсотків від вартості кожного квитка назад. Щоб забрати свій кешбек, потрібно зареєструватися в акції та ознайомитись з її умовами.

Попри дощовий квітень комунальники продовжують упорядковувати та прибирати вулиці міста після зими. Висадили молоді березки на 14-му мікрорайоні, викосили траву й парость по вулицях Діброви, Усика та Винниченка.

У бібліотеці №3 відбулося перше знайомство читачів з книгою юної письменниці Аліни Шевченко «Небесна сповідь». Нова книга – це дев’ять творів, написаних у різні періоди життя, під впливом емоцій або подій, виписаних з реальних історій. Ім’я наймолодшої української авторки відоме не тільки в Олександрії, але й в Україні. Свою дебютну книгу «Цвіт першої надії» Аліна видала у 14 років. У свої 17 вже має чимало досягнень – вона авторка трьох книг, громадська діячка, волонтерка, журналістка й письменниця, переможниця декількох престижних літературних конкурсів.