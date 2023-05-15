Культурний фронт

В Обласному музеї мистецтв відбулася творча зустріч із знаним українським прозаїком та журналістом Василем Бондарем. Ішлося про особливості щоденникової прози як жанру.

Питаннями щоденникової прози Василь Бондар цікавиться давно. Приводом до цієї розмови стала його книжка «Мережані закладки», у якій автор ділиться враженнями від прочитаних книг. Ці експресії, за влучним спостереженням колег, можна кваліфікувати як блоги, що за жанровими ознаками наближаються до щоденникової прози. До речі, письменник розповів, що більшість своїх записів робить у зошитах від руки і що свої щоденникові нотатки веде ще зі школи.

Поділився враженнями Василь Бондар і про щоденники Олександра Довженка, порівнявши цензуровану версію і варіант без цензури. Не менш слушними були і спостереження письменника над щоденниками братів Гонкурів.

Під час розмови торкались і дискусійних питань, зокрема, чи можна й чи треба залишатися відвертим у щоденниковій прозі, чи орієнтується автор на реакції читача, оприлюднюючи свої щоденникові записи ще за життя, чому в «Мережаних закладках» так мало йдеться про твори зарубіжних письменників.

На завершення зустрічі В. Бондар прочитав присутнім фрагмент свого нового оповідання.

За матеріалами пресслужби обласної організації НСПУ.