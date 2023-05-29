Повернулася в рідну школу

– Серце розірване на шматки. Чому я ще жива – не розумію. Дивлюся вдома на портрет Наташі і розмовляю з нею, – сказала Зоя Яцун кореспондентові «УЦ» перед відкриттям у кропивницькій гімназії «Ерудит» пам’ятної дошки на честь її єдиної дочки – госпітальєрки Наталії Фраушер, загиблої торік.

У часи, коли тут навчалася Наталка Яцун, заклад називався середньою школою № 19. Розумниця й активістка, дівчина закінчила її з відзнакою. Далі – медуніверситет в Одесі, робота. Кілька років тому, вийшовши заміж за Фреді Фраушера, Наталія перебралася до нього в Австрію. Працювала в приватній клініці. Коли росіяни почали шматувати Україну, розгорнула в Австрії волонтерську діяльність – збирала гуманітарку, відправляла на батьківщину. Й сама бувала у 2014 – 2015 роках на охопленому війною Донбасі, як лікарка рятувала поранених. Коли почалося повномасштабне вторгнення, не могла залишатися в благополучній Австрії. Була переконана: тільки гуманітарки для України – замало, потрібна ще й особиста участь. У квітні приєдналася до добровольчого медбатальйону «Госпітальєри». Там її й нарекли Австрійкою. Брала участь в евакуації спецавтобусом поранених військових, асистувала під час хірургічних операцій. 26 червня торік сталася трагедія. Автобус «Госпітальєрів» зіткнувся з вантажівкою, яка стояла на узбіччі. Одна з медиків, Наталія Фраушер, загинула. Їй було 46 – ще жити й жити б… Поховали її на Байковому кладовищі.

– Вона була неймовірно світлою людиною і надзвичайним професіоналом. Поклала життя за нашу свободу. Робимо все, щоб зберегти пам’ять про нашу Австрійку, – сказала народна депутатка України і командирка батальйону «Госпітальєри» Яна Зінкевич, яка взяла участь у відкритті меморіальної дошки. За її словами, силами їхнього медбатальйону з місць боїв вивезено близько тисячі тяжко поранених захисників України.

– Дякую вам за дочку, з якою мав честь товаришувати, – звернувся до Анатолія Миколайовича й Зої Віталіївни Яцунів народний депутат України Олександр Дануца, який і подбав про встановлення пам’ятної дошки. Раніше за його підтримки «Госпітальєри» отримали ще один автобус, його названо «Австрійкою».

Дякували Зої й Анатолію Яцунам і начальник ОВА Андрій Райкович, голова облради Юрій Дрозд, директор гімназії Юрій Шаров. Хтось із вчителів сказав:

– Тепер Наталя знову серед нас.