Нагадуємо три правила інформування, якщо стався нещасний випадок

Як діяти роботодавцю, якщо на виробництві стався нещасний випадок, аварія чи виникло професійне захворювання? Чи повинен заклад охорони здоров’я повідомляти про потерпілого на виробництві? Куди звертатися в таких випадках?

Є 3 важливих правила, знаючи які роботодавець та медична установа вчинять правильно та відповідально.

Правило 1. Уповноваженим органом управління в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та від нещасного випадку на виробництві є Пенсійний фонд України . Тобто всі документи необхідно направляти на електронну адресу головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області: gu@kr.pfu.gov.ua, та на паперових носіях надавати за юридичною адресою: м. Кропивницький, вул. Соборна 7А, каб. 307.

Крім цього, існує можливість надавати документи на паперових носіях до відділів обслуговування громадян (сервісних центрів) управління обслуговування громадян головного управління.

Правило 2. Заклад охорони здоров’я зобов’язаний невідкладно передати електронною поштою до головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області та протягом доби на паперовому носії екстрене повідомлення про звернення потерпілого з посиланням на нещасний випадок та/або гостре професійне захворювання (отруєння) на виробництві (у разі можливості з висновком про ступінь тяжкості травм) за формою згідно з додатком 1 до Порядку № 337.

Правило 3. Роботодавець зобов’язаний, у разі отримання інформації про нещасний випадок та/або гостре професійне захворювання (отруєння) від безпосереднього керівника робіт, повідомлення від закладу охорони здоров’я, заяви потерпілого, членів його сім’ї чи уповноваженої ним особи тощо протягом однієї доби повідомити головне управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області з використанням засобів зв’язку та не пізніше наступного робочого дня надати на паперовому носії повідомлення згідно з додатком 2 до Порядку № 337.

А після закінчення періоду тимчасової непрацездатності потерпілого роботодавець протягом 10 робочих днів складає відомості про наслідки нещасного випадку та/або гострого професійного захворювання (отруєнь), аварії за формою Н-2 згідно з додатком 25 до Порядку 337, та протягом трьох робочих днів надсилає організаціям та особам, яким надсилались акти за формою Н-1, зокрема до головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області.

Ольга ЯНЧУК, заступник начальника управління – начальник відділу профілактики та розслідування нещасних випадків управління контрольно-перевірочної роботи головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області