Як отримати невиплачені суми пільг на оплату житлово-комунальних послуг?

Наразі пільговики можуть отримати залишки коштів, що обліковувалися на рахунку для виплати пільг за обліковими записами пільговиків станом на 1 червня 2022 року, за якими не було звернень пільговиків щодо їх виплати, облік яких припинено 20 грудня 2022 року, і які було повернуто АТ “Ощадбанк” на рахунок Міністерства соціальної політики.

Термін звернення за коштами

Ці кошти органи Пенсійного фонду України виплачуватимуть до вересня 2023 року за зверненнями пільговиків. Для отримання невиплачених сум пільг пільговику необхідно звернутися до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду України.

Які документи необхідно надати?

Для отримання невиплачених сум пільг пільговику необхідно надати до сервісного центру заяву довільної форми, у якій обов’язково зазначити:

назву документа, що дає право на пільги, його серію та номер (за наявності), ким видано документ і дату його видачі (з пред’явленням оригіналу зазначеного документа або електронного посвідчення ветерана);

реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім осіб, які мають відмітку в паспорті громадянина України про право здійснювати платежі за серією (за наявності) та номером паспорта);

серію (за наявності) та номер паспорта громадянина України або свідоцтва про народження, або тимчасового посвідчення громадянина України і дату його видачі;

номер рахунка (за стандартом IBAN) та найменування банку, в якому відкрито рахунок.

Якщо пільговик помер…

У разі смерті пільговика, залишки коштів пільг може отримати член його сім’ї, на якого поширювалися пільги та інформація про якого є в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, звернувшись до органу Пенсійного фонду України із заявою довільної форми та копіями необхідних документів: свідоцтва про смерть пільговика; паспорта громадянина України; реєстраційного номера облікової картки платника податків пільговика.

У заяві член сім’ї померлого пільговика зазначає такі відомості про себе: власне ім’я та прізвище; реєстраційний номер облікової картки платника податків; серія (за наявності) та номер паспорта громадянина України; номер рахунка (за стандартом IBAN) та найменування банку, в якому відкрито рахунок.

Законодавча база

Пільговики можуть отримати невиплачені суми пільг згідно із постановою Кабінету Міністрів України від 18.04.2023 №340 “Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо надання окремих видів грошової допомоги, пільг і житлових субсидій”.

Наталія КОПАЧ, начальник управління з питань виплат головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області