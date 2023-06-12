«Тексти до картин» – так називав свої поезії художник і мистецтвознавець Андрій Надєждін (1963 – 2022). Свою потребу в поетичній і художній творчості він сформулював в одному з текстів: «Вірші пишу, як фарб не маю, Слова закінчаться – малюю образи».

Минулого тижня поезії Надєждіна звучали на зібранні шанувальників його творчості в літературно-меморіальному музеї Карпенка-Карого у Кропивницькому. 19 червня митцеві виповнилося б 60 років, і це було приводом згадати про нього.

Учасники зустрічі ознайомилися з виставкою проілюстрованих Андрієм Надєждіним книжок Євгена Маланюка, Арсенія Тарковського, Леоніда Куценка, Петра Селецького, Миколи Смоленчука та інших місцевих авторів. Художньо-меморіальний музей Олександра Осмьоркіна, долучившись до заходу, представив картини Надєждіна. Мисткиня Оксана Журавель, сестра Андрія, продемонструвала саморобну книгу з його ілюстраціями до «Слова о полку Ігоревім», він оформив її ще школярем. Макет збірки його віршів «Думки вголос» (невдовзі вийде друком у кропивницькому видавництві «Імекс-ЛТД») теж було виставлено на оглядини. Ці поезії пролунали у виконанні актора обласного музично-драматичного театру імені Кропивницького Олексія Дорошева.

Спогадами про Андрія Надєждіна ділилися його колеги й друзі. Директор музею музичної культури імені Кароля Шимановського Олександр Полячок і викладачка Кропивницького музичного фахового коледжу Світлана Концедалова виконали кілька українських пісень.