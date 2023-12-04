Новорічні свята вже розпочалися

У соціальних мережах вже точаться суперечки стосовно того, чи варто зараз встановлювати на площі Героїв Майдану в Кропивницькому традиційну новорічну ялинку. Є як противники, так і прихильники такої міської прикраси. Крапку над «і», здається, поставила начальниця управління культури Кропивницької міської ради Анна Назарець.

Почалися святкування ще 30 листопада Андріївськими вечорницями, що пройшли у Туристично-інформаційному центрі. Наступною святковою локацією стала площа перед міськрадою, де до Дня святого Миколая розгорнуто Різдвяне містечко з казковими будиночками та фотозоною, де можна сфотографуватись, випити гарячого чаю чи кави, поласувати смаколиками та придбати миколайчики та новорічні прикраси. 6-го грудня у тому ж Туристично-інформаційному центрі запрацювала Резиденція святого Миколая. З 10.00 до 17.00 кожна дитина, яка заспіває Миколаю пісеньку чи розкаже віршик, отримає смаколики. На закупівлю солодощів заплановано 15 тис. гривень. Там же можна буде залишити листа чи листівку з поздоровленнями для наших воїнів.

Щодо ялинки. Як розповіла Анна Назарець, позаминулого року нашу ялинку було пошкоджено буревієм, і цього року передбачалось виділити на придбання нової 3 млн гривень. Але, порадившись із містянами, прийняли рішення, що, коли в країні війна, ялинка на площі не є приоритетом, і ці гроші були перераховані на потреби ЗСУ. Чи означає це, що місто залишиться зовсім без ялинки? Ні! Натомість до Різдва прикрасять усі ялинки перед міською радою, а також, як і минулого року, на площі Героїв Майдану встановлять ялинки на честь наших міст-героїв, які, вже вдруге, прикрасять жителі цих міст, які знайшли прихисток у Кропивницькому. Слід також відзначити, що бюджетних грошей на прикрашання ялинок не витрачатимуть. За допомогою у купівлі гірлянд для новорічних красунь звернулись до міських підприємств-спонсорів. Очікуються також передсвяткові ярмарки.

Монтаж усієї новорічної атрибутики здійснюватиме комунальне підприємство «Міськсвітло». Уся ця святкова краса триватиме до 5 січня.