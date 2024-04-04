Які трудові пільги мають учасники бойових дій? Пояснюють експерти

За законодавством учасникам бойових дій гарантують низку пільг, як-от право на безоплатний проїзд в громадському транспорті чи безкоштовне користування певними медичними послугами. А які саме трудові гарантії та пільги мають захисники зі статусом учасника бойових дій, розповідають експерти Юридичного Гончаренко центру.

Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» визначає, що учасники бойових дій мають право на:

Виплату допомоги по тимчасовій непрацездатності в розмірі 100% середньої заробітної плати незалежно від стажу роботи — і це означає також 100% оплати лікарняної відпустки;

Використання чергової щорічної відпустки у зручний для учасника бойових дій час, а також одержання додаткової відпустки зі збереженням заробітної плати строком 14 календарних днів на рік. Детальніше про це — за посиланням.

Переважне право залишитися на роботі при скороченні чисельності чи штату працівників у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці та на праце­влаштування у разі ліквідації підприємства, установи, організації. Це право, в разі порушення, можна відстояти в судовому порядку.

Відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове пенсійне страхування» учасники бойових дій мають право на дострокову пенсію за віком по досягненню чоловіками 55 років, за умови, якщо вони мають страховий стаж не менше 25 років, а жінками – 50 років, якщо тривалість їхнього страхового стажу складає не менше 20 років.

Крім того, під час дії військового стану за мобілізованими працівниками, а також прийнятими на військову службу за контрактом, у тому числі при укладенні нового контракту, строком до закінчення особливого періоду або до дня фактичного звільнення зберігається:

Робоче місце, посада та середній заробіток (військовослужбовці звільняються від виконання посадових обов’язків);

Право на щорічну відпустку (пункт 2 частини першої статті 9 Закону України «Про відпустки»).

«Трудовий стаж при цьому не переривається. Такі трудові гарантії поширюються також на поранених, полонених або визнаних безвісно відсутньою до моменту звільнення їх з військової служби, повернення з полону, появи після визнання безвісно відсутніми або до дня оголошення судом їх померлим», — зазначає директор Юридичного Гончаренко центру Микола Брюховецький.

За потреби оскаржити відмову в наданні цих гарантій військовослужбовці та учасники бойових дій можуть звернутися на гарячу лінію Безоплатної правничої допомоги від держави. Проконсультувати можуть за номером 0 800 213 103. Безоплатну юридичну допомогу надають також на гарячій лінії Юридичного Гончаренко центру за номерами: +380672042206, +380951168887 або +380937440036, а також у WhatsApp, Telegram, Viber, Signal з понеділка по п’ятницю, 9.00 до 18.00.