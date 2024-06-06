Як відкрити лікарняний онлайн?

Під час пандемії, а згодом й повномасштабного вторгнення, в медичній системі відбулося багато змін. Тепер можна відкрити лікарняний по телефону без особистої присутності у лікаря. У цій статті детальніше розповімо про те, як отримати лікарняний онлайн та що для цього потрібно зробити.

Лікарняний та довідка про лікарняний: в чому різниця?

Коротко розповімо, що таке довідка про лікарняний та чим вона відрізняється від самого лікарняного.

Електронний лікарняний — це документ, який підтверджує факт хвороби й реєструється лікарем у відповідному реєстрі МОЗ. Кожен лікарняний має індивідуальний номер. Важлива відмінність лікарняного — він дає право на отримання грошових виплат для тих, хто працює офіційно та має повний соціальний пакет. Відкрити такий лікарняний онлайн можна лише до 5 днів, після чого все ж доведеться відвідувати лікаря.

Довідка про лікарняний — теж дає право не ходити на роботу у зв’язку з хворобою, наприклад, до повного одужання. Головна відмінність довідки — вона не дає права на оформлення соціальних виплат, а лише є підставою для того, щоб за бажанням відкрити лікарняний. Плюсом довідки є те, що її можна оформити задніми числом, й перекрити пропущені раніше працівником робочі дні.

Які лікарі можуть видати лікарняний?

Є кілька варіантів того, як можна відкрити лікарняний. Найпоширеніший спосіб — це звернутися до сімейного лікаря з котрим укладена декларація. Спеціаліст оглядає пацієнта, за потреби відправляє на додаткові обстеження до вузькопрофільних спеціалістів, чи лабораторні обстеження (здачу аналізів) й після підтвердження діагнозу оформлює лікарняний.

Другий варіант — звернутися до державної або приватної поліклініки, потрапити на прийом до терапевта або вузькопрофільного спеціаліста, наприклад, отоларинголога, якщо є скарги на біль у вусі, горлі тощо. Далі процедура оформлення лікарняного відбувається таким самим чином, як і з сімейним лікарем.

Зазначимо, що право видавати лікарняний мають:

Сімейні лікарі, або ж лікуючі медики приватних, чи державних лікарень, туберкульозних закладів та протезно-ортопедичних установ. Лікарі, які оформлені, як ФОП. Фельдшери у тих регіонах, де відсутні лікарі (наприклад, віддалені села).

Не мають права видавати лікарняний медики станції швидкої допомоги, переливання крові, зубопротезних клінік, курортних санаторіїв тощо.

Отримати довідку про лікарняний можна на різних медичних підставах. Мова про різноманітні недуги від звичайного ГРВІ, до інших вірусних та інфекційних захворювань, чи нещасних випадків, які призвели до, наприклад, перелому кінцівки, струсу мозку та інших травм. Тобто підставою для оформлення лікарняного є різного роду вірусні та інфекційні хвороби, а також інші проблеми зі здоров’ям, які тимчасово обмежують працездатність особи.

Чи можна відкрити лікарняний заднім числом?

Як зазначалось вище, у державній клініці не можна відкрити електронний лікарняний заднім числом. Але у нашому центрі https://medcenter.net.ua/ua/kupit-bolnichnyj-list-v-kieve ви без проблем можете оформити довідку про лікарняний. Це також має безліч переваг:

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Яку максимальну кількість днів лікарняного на рік можна отримати?

Зазвичай, якщо хворий звернувся до лікаря з ГРВІ, ангіною, чи, наприклад, травмою, то лікарняний видають на 5 календарних днів. Далі, якщо симптоми хвороби зберігаються, то лікарняний можуть продовжити до 15 календарних днів. В окремих випадках хворий може отримати лист непрацездатності й на 30 календарних днів, якщо лікар спільно із завідувачем відділення та після додаткових обстежень вирішать, що це доцільно.

Щодо того скільки разів на рік можна брати лікарняний, то тут жодних обмежень немає.