Випередили хмельницьких колег

На Кіровоградщині затримано підозрювану в здирництві керівницю міжрайонної МСЕК, депутатку місцевої ради. Повідомляючи про це, СБУ і прокуратура традиційно не оприлюднили подробиць, які цікавлять публіку найбільше, – прізвища фігурантки чи хоча б назви населеного пункту. Та люди, які знають жительку Олександрії Ірину Корнілову особисто, звісно ж, впізнали її на фото, якими проілюстровані повідомлення правоохоронців, хоча ті й розмили її обличчя.

Якщо вірити інформації СБУ й прокуратури, Ірина Іванівна вимагала дві тисячі доларів за встановлення другої групи інвалідності. І не в кого-небудь (як виявилося нещодавно, інвалідів у нас – третина населення, тільки серед прокурорів – кожен другий), а у військового, який півтора року тому зазнав тяжкого поранення у боях за Часів Яр, внаслідок чого його частково паралізувало. Начебто Корнілову затримано одразу після того, як взяла в нього гроші.

Після затримання Корнілової минуло майже два місяці, але чомусь повідомлено про це громадськості тільки тепер. Здається, Кропивницькі правоохоронці, шукаючи порушення у сфері медико-соціальних експертиз, випередили своїх хмельницьких колег. Як відомо, Тетяну Крупу, начальницю МСЕК у Хмельницькому, викрито на початку жовтня, результати обшуку в її оселі призвели до ідеї про ліквідацію всієї, начебто наскрізь прогнилої, системи.

Незадовго до скандалу, який трапився в Хмельницькому, кропивницькі правоохоронці викрили ще одну порушницю у цій сфері.

Щоправда, С. не працює психологом в Кіровоградському обласному бюро медико-соціальної експертизи майже рік. Та це не завадило правоохоронцям скласти стосовно неї два протоколи про порушення антикорупційного закону. Ідеться про несвоєчасне декларування доходів та майна. Так, декларацію за минулий рік С. подала аж у вересні нинішнього, а мала зробити це до 1 квітня. На кілька місяців запізнилася й з декларацією, яка подається при звільненні. Усе це описано в протоколах про адміністративні правопорушення, які складено 1 жовтня нинішнього року.

До речі, в деклараціях С. – ні нерухомості, ні авто, ні сумочок з крокодила, ні криптовалюти. Доларів і євро – теж нуль. Минулого року отримала зарплати 144 тисячі гривень з копійками та ще тисячу двісті – від профспілки.

Днями справу стосовно С. розглянув Кіровський районний суд. Вона визнала вину, покаялася. «Вина повністю підтверджується зібраними та дослідженими судом доказами», – постановив суд. За кожне невчасне декларування С. оштрафовано на 850 гривень. Плюс має сплатити 600 гривень судового збору.

Нещадна боротьба з корупцією триває.