І концерт, і благодійна акція

Днями в обласній філармонії відбувся благодійний концерт групи солістів Академічного ансамблю пісні і танцю Національної гвардії України. На нього були запрошені захисники і захисниці, які боронять свободу і незалежність України, члени їхніх сімей та кропивничани, яким до душі музика і пісня. Всі номери програми сприймалися вдячними глядачами гарячими оплесками.

Перед початком дійства коротке інтерв’ю «УЦ» дав головний адміністратор Академічного ансамблю пісні і танцю Національної гвардії України Володимир Бугаєць.

– Будь ласка, стисло про історію ансамблю…

– Наш ансамбль має більш ніж вісімдесятирічну історію. В процесі колектив мав різні назви, декілька разів трансформувався, створював нові структурні підрозділи. На сьогодні колектив у складі Національної гвардії України, її іміджево-видавничого центру. Ми працюємо над створенням позитивного образу Національної гвардії і для підтримки її особового складу. Це також і підтримка української ідеї у нашому суспільстві.

– Певно, і за його межами? Ви ж виступаєте з концертами і за кордоном?

– Звичайно. Ансамбль має у своєму здобутку гастролі у багатьох країнах світу, у США та Європі. Хоча останнім часом через пандемію ковіду та повномасштабну війну колектив спрямований на роботу в основному в Україні. Але якщо десь за кордоном відбуваються заходи на підтримку країни, наш ансамбль теж бере в них участь. Він є постійним учасником міжнародних фестивалів у Польщі та країнах Балтії.

– В якому складі ви виступатимете у нас в Кропивницькому?

– У вашому чудовому місті виступатиме невелика група артистів вокального жанру. Це пояснюється просто. У складі ансамблю понад сто осіб. Це артисти вокального і танцювального жанрів, хорового мистецтва та естрадно-симфонічний оркестр. Нині у повному складі ми практично не виступаємо з огляду на обставини безпеки. Але маємо надію, що у перспективі ми приїдемо до вас у більш розширеному складі, щоб показати усе різнобарв’я наших талантів.

– Решта колективу напевно у цей час теж десь задіяна?

– Так. У них є свої завдання. У нас нині дуже насичений графік і ансамбль розподілений на декілька невеликих груп. Зараз одночасно працює три групи. Під час цього гастрольного туру у нас буде тільки один великий концерт. Все решта – для особового складу Сил оборони, адже в першу чергу ми зосереджені на підтримці військово­службовців Національної гвардії. Також на концерти запрошуються представники інших підрозділів Сил оборони, МНС, Національної поліції, їхні сім’ї.

– Яку програму представите сьогодні нашим слухачам?

– Позитивну. Наші артисти прагнуть подарувати слухачам приємні емоції через пісню. Це будуть як патріотичні й воєнні пісні, так і естрадні, звучатимуть і відомі сучасні хіти. Серед них «Я піду в далекі гори», «Червона рута», «Смерека» та інші.

– Ваші артистки виступають і поблизу фронту?

– Обов’язково і постійно. Для цього і створені такі мобільні групи. Хоча не на самому «передку», але вони приїжджають поближче до бійців, щоб подарувати їм своє мистецтво.

– Є серед учасників ансамблю такі, хто безпосередньо брав участь в боях?

– Так, є у колективі ті, хто змінили концертний костюм на військову форму. Наші артисти є громадянами України. Тому не лише шляхом свого мистецтва, а зі зброєю в руках зобов’язані боронити країну.

– Чи бере колектив участь у зборах коштів, наприклад, на підтримку якогось конкретного бійця ЗСУ чи пораненого?

– Оскільки колектив є професійним підрозділом Національної гвардії, він уже таким чином робить внесок у перемогу. Колектив сам не здійснює збори коштів, але бере участь у благодійних акціях як культурна складова. Так ми допомагаємо благодійним фондам, муніципальним та громадським організаціям, які нас запрошують для підтримки.

До речі, під час концерту з дозволу керівництва філармонії та академічного ансамблю пісні і танцю Національної гвардії відбувся благодійний збір пожертв на потреби пораненого бійця Інтернаціонального легіону Ніколя Брендона, про якого ми вже писали раніше. Таким чином було зібрано близько трьох тисяч гривень.