Напередодні головного свята нашої держави – Дня Незалежності України – редакція «УЦ» визнала за необхідне провести зустріч із головою обласної ради Юрієм Дроздом і поставити йому низку важливих, на наш погляд, запитань.

– Юрію Васильовичу, як змінилися основні напрями діяльності обласної ради під час війни?

– У першу чергу, обласна рада, як і всі органи місцевого самоврядування, почала більше уваги приділяти військовим. Ситуація складається таким чином, що підрозділи постійно мають поточні та оперативні питання для вирішення. Кіровоградська обласна рада постійно комунікує з керівниками підрозділів, які формувалися на Кіровоградщині, і тими, хто дислокується поза межами області. Не можу сказати, що питання цивільних жителів Кіровоградщини не мають для нас значення. Ми так само на зв’язку і з нашими громадянами. Коли я говорю «ми», то це і обласна рада, і депутатський корпус. Але війна розставляє пріоритети. І першочерговий – це допомога нашим захисникам і захисницям.

– Чи беруть депутати обласної ради участь у бойових діях та волонтерському русі?

– Так, деякі депутати Кіровоградської обласної ради стали до лав Збройних сил України. Імена цих людей, думаю, всі добре знають. Попри службу, усі вони долучені до роботи депутатського корпусу. Постійно на зв’язку з ними та завжди реагуємо на запити про підтримку. Щодо волонтерського руху – звісно, усі представники депутатського корпусу долучаються до допомоги фронту. Так само, як і працівники апарату обласної ради щомісяця перераховують частину своєї зарплати на потреби ЗСУ. Ці дії – логічні, адже ми маємо можливість працювати завдяки захисту наших військових.

– Доводилося зустрічати у ЗМІ таку думку, що частину обов’язків обласних рад перебрали на себе ОВА. Чи так це? Як складаються ваші стосунки з ОВА?

– Не секрет, що була відповідна постанова Кабінету Міністрів України щодо створення військових адміністрацій. Тож дійсно, велику кількість повноважень у частині функцій управління перебрали на себе саме ОВА. Обласні ради не приймають рішень зараз у формуванні бюджету області. Це те, до чого, наприклад, ми зараз не маємо відношення.

Щодо того, яка комунікація з ОВА, можу сказати, що маємо абсолютно нормальні робочі стосунки з керівництвом обласної військової адміністрації. Безумовно, у рамках нашої роботи з керівником ОВА бувають питання, які варто обговорювати більш детально, буває, що не одразу ми знаходимо компромісні рішення. Разом з цим, ми продовжуємо працювати для Кіровоградщини.

– За законодавством місцеві органи влади у нас незалежні, але нерідко буває, що в них виникають конфлікти, які паралізують роботу. Чи доводиться вам на правах старших товаришів «розрулювати» такі ситуації?

– Так, яскравий приклад цьому – ситуація у Світловодську. Непорозуміння між депутатами та керівництвом громади тривало не один рік. Влада міста мала час, аби вирішити це питання без «втручань». Втім, коли робота сесії паралізована впродовж багатьох місяців, бюджет не приймається, не вирішуються життєво важливі для міста питання, не приймаються субвенції, які потрібні громаді, – безумовно, потрібен діалог. Андрій Павлович Райкович і я намагалися донести до влади міста та депутатів те, що громада не має страждати через розбіжності у чиїхось поглядах. У квітні спільно з начальником ОВА ми відвідали одну з сесій. Тоді депутати таки змогли підтримати деякі рішення. Що відбулося далі – усі знають. Але робота сесії, врешті, розблокована. Компроміси в політиці – це не про слабкість, а про нормальне функціонування діяльності громади.

– Нещодавно новий генеральний прокурор опублікував великий список підозр по всіх областях України. Чи ставали фігурантами корупційних розслідувань депутати обласної ради?

– Переконаний, що всім відомо про вручення підозри депутату Кіровоградської обласної ради, що сталося зовсім нещодавно. Це – керівник одного з підприємств у Світловодську. Я спілкувався з цим депутатом. Суд покаже, хто правий, а хто – ні.

– Не можу не запитати: облрада опинилася в центрі конфлікту з призначенням/звільненням керівника театру корифеїв. Чи можна вже сказати, що конфлікт вичерпано, взаєморозуміння відновлено?

– На сьогоднішній день конфлікт повністю не вичерпано. Думаю, що він може бути логічно завершеним тоді, коли буде проведено відкритий конкурс, де буде обрано керівника, який зможе об’єднати увесь колектив.

– Нещодавно «Україна-Центр» опублікувала матеріал про серйозні проблеми багатодітної сімʼї Соляників, повʼязані зі здоровʼям однієї з дочок. Чи можуть вони розраховувати на вашу допомогу?

– Уважно вивчив цей матеріал у минулому номері «України-Центр». Чув про цю родину і раніше – що відповідальні, уважні та чуйні батьки. Звісно, будемо намагатися віднайти можливості для допомоги. Першочергово – дізнатися про ситуацію у керівника громади. Думаю, що керівництво громади буде одностайно також підтримувати те, аби дитина мала усе необхідне обстеження та лікування. Щодо допомоги від мене як очільника обласної ради – також думаю, що зможемо допомогти. Про конкретні суми допомоги наразі сказати не зможу. Але в цілому, крім допомоги обласної ради, будуть готові і звернення до наших народних депутатів, які представляють Кіровоградщину.

– Ми з вами спілкуємося напередодні Дня Незалежності. З якими меседжами та побажаннями ви хотіли б звернутися до наших земляків?

– Війна в Україні йде дванадтцятий рік. Хотів би побажати Кіровоградщині, землякам якнайшвидшого закінчення війни та настання справедливого миру. Зустріти усіх тих, хто залишив нашу державу, нашу область. Зустріти наших воїнів та допомогти їм якомога швидше адаптуватися до мирного життя. Ми над цим працюємо, наш комунальний заклад «Центр-Ветеран» створює такі локації та умови, аби захисники та захисниці, члени їхніх родин мали змогу відновити себе не лише фізично, але й ментально. Не приховую, що зараз – складно. І що попереду – багато завдань. Але я переконаний, що Кіровоградщина впорається!