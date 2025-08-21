Як військовим та ветеранам отримати виплати до Дня Незалежності? Пояснюють юристи

До Дня Незалежності військові, ветерани, родини загиблих та жертви нацистських переслідувань отримають разові грошові виплати — до 3 100 гривень. Хто саме має право на допомогу, як відбувається нарахування і що робити у випадку відмови — роз’яснюють експерти Юридичного Гончаренко центру.

Хто отримає допомогу?

За рішенням Кабміну, одноразову грошову допомогу виплатять до 24 серпня 2025 року. Розміри виплат залежать від категорії одержувача:

3 100 грн — особи з інвалідністю І групи внаслідок війни та ті, хто має особливі заслуги перед Батьківщиною;

2 900 грн — особи з інвалідністю ІІ групи;

2 700 грн — особи з інвалідністю ІІІ групи;

1 000 грн — учасники бойових дій, постраждалі на Майдані, неповнолітні в’язні таборів і гетто, а також діти, народжені в місцях примусового тримання їхніх батьків;

650 грн — родини загиблих захисників, ветеранів, жертв нацизму, дружини (чоловіки) померлих учасників бойових дій, які не одружилися вдруге;

450 грн — учасники війни, колишні в’язні таборів, вивезені на примусові роботи, діти підпільників і партизанів.

Як отримати виплату?

Грошову допомогу автоматично отримають пенсіонери, які перебувають на обліку в Пенсійному фонді України. Інші громадяни можуть подати заяву через особистий кабінет на сайті порталу ПФУ або звернутися особисто до територіального підрозділу Пенсійного фонду чи до ЦНАПу. Контакт-центр ПФУ: 0 800 503 753

Що потрібно для оформлення?

Заява подається у довільній формі із зазначенням усіх необхідних даних. Для її подання знадобляться:

паспорт або посвідчення особи;

посвідчення, яке підтверджує статус (учасника бойових дій, родини загиблого тощо);

реквізити банківського рахунку (формат IBAN);

ідентифікаційний код або відповідна відмітка в паспорті.

«Виплату можуть отримати лише ті, чий статус учасника бойових дій або ветерана підтверджено станом на 24 серпня 2025 року включно. Якщо людина померла до цього моменту, нарахування не проводиться. Пенсійний фонд здійснює виплати на підставі офіційних списків, які подають військові частини, територіальні центри комплектування або уповноважені організації. Якщо статус не підтверджено або людина не перебуває на обліку, можуть бути відмови у виплаті», — пояснює директор Юридичного Гончаренко центру Микола Брюховецький.

За потреби отримати юридичну консультацію військовослужбовці можуть звернутися на гарячу лінію Безоплатної правничої допомоги від держави. Проконсультувати можуть за номером 0 800 213 103. Безоплатну юридичну допомогу надають також на гарячій лінії Юридичного Гончаренко центру за номерами: +380672042206, +380951168887 або +380937440036, а також у WhatsApp, Telegram, Viber, Signal з понеділка по п’ятницю, 9.00 до 18.00.