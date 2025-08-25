Олег Дорощук – нарешті Перемога!

На заключному етапі відбору до фіналу найпрестижніших змагань в світовій легкій атлетиці – Діамантової Ліги, який проходив у Брюсселі, українець Олег Дорощук вирішував два завдання – забезпечити собі участь у фіналі, де змагатимуться шість кращих стрибунів у висоту в світі, та поборотися за шостий поспіль подіум. І обидва завдання кропивницькому легкоатлету вдалося не тільки виконати, але й перевиконати.

Правда, результати цього етапу виявилися неочікувано низькими. Тільки трьом учасникам стрибків у Брюсселі вдалося подолати 222 см. Це ямаєць Ромейн Бекфорд, наш Олег Дорощук та бельгієць Томас Кармой. Всі інші, серед яких був і олімпійський чемпіон Харміш Керр із Нової Зеландії та ще один українець Дмитро Нікітін припинили боротьбу. Далі Дорощук із першої спроби, як і попередні висоти – 214 см, 218 см та 222 см, подолав 225 см. Кармой стрибнув із третьої спроби, як і на 222 см. А Бекфорд залишився на третьому місці.

Наступною висотою стали 228 см. На минулому етапі Діамантової Ліги такий результат приніс Дорощуку третє місце, а на чемпіонаті України – золото. Але цього разу дві спроби вихованця кропивницької ОШВСМ виявилися невдалими. Як і в Кармоя. А далі обидва конкуренти перенесли свої заключні спроби на 230 см. Для бельгійця це була спроба підкорення особистого рекорду. Томас цю висоту не взяв. Олег також. Але Дорощук за найменшою кількістю використаних спроб посів перше місце.

Таким чином, учень ЗТУ Геннадія Здітовецького вперше в своїй кар’єрі став переможцем етапу Діамантової Ліги та забезпечив собі участь в фіналі цих престижних змагань, який відбудеться 28 серпня в Цюриху. Нагадаємо, що в минулому сезоні Олег Дорощук став срібним призером фіналу Діамантової Ліги.

Пропонуємо вам ексклюзивний коментар, який телефоном дав нашому виданню Олег Дорощук відразу після своєї першої перемоги на етапі Діамантової Ліги в Брюсселі:

– Не можу за суперників казати – чому в них не вийшло. Сектор тут чудовий якраз. З цим сектором треба на максимальній готовності виходити і стрибати високі результати.

Я сьогодні налаштовувався по техніці все гарно робити, щоб трошки згадати, як то взагалі стрибати класно. Ну то на мою думку вже краще, ніж в Польщі було, це точно. Можна сказати, що в правильному напрямку рухаємось. Повертаюся до тих відчуттів, що треба. У Польщі 2,28 було на зубах, чисто силою. А тут якраз через велике бажання дуже швидко біг на розбігу. Тут така резина, що треба бути гарно готовим до неї, тому що вона тебе несе. І на цій швидкості треба відштовхуватись, щоб потрапляти гарно вгору. У мене, на жаль, не вийшло сьогодні. Швидко дуже біг і не потрапляв. Відчуття, що знову залишуся другим в секторі не було. Я взагалі намагаюся не задумуватись до завершення змагань про те, яке місце посяду. Це не так важливо зараз. Зараз це, якщо глобально взяти, не дає нічого. Тому ми працюємо далі.

Ну, можна сказати так, що цей етап ми пройшли. Я задоволений, що це перша моя перемога на етапі.

Це дійсно прикольно, приємно. А на фіналі потрібно зробити краще, ніж сьогодні, і все буде добре.

Зранку не було особливих відчуттів. Звичайний день. Якщо б були такі відчуття, то це для 2.40. Але не сьогодні. Сподіваюся, що за місяць до чемпіонату світу ще більше розстрибаюся. Зараз можна сказати, що я тільки починаю нормально рострибуватися. А далі буде видно…

Дякую всім за підтримку та привітання. Повірте, це дуже мотивує та надихає. Ну й подяка Збройним Силам України за можливість тренуватися, змагатися й займатися улюбленою справою. Саме вони здобувають головні й найважливіщі перемоги, надаючи нам віру в майбутнє.