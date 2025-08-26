Найкреативніші флакони серед парфумерії: мистецтво поза рамками

Хоча головне в парфумах — це аромат, наше враження формується набагато раніше: коли ми тримаємо в руках флакон. У світі високої парфумерії дизайн пакування є окремим витвіром мистецтва. Деякі бренди перетворюють тару на маленьку скульптуру, яку хочеться зберегти у своїй колекції. Ми зібрали найяскравіші приклади креативних флаконів, які стали іконами моди та бажаними об’єктами колекціонерів по всьому світу.

Moschino Toy 2 一 ведмедик, що пахне модою

Іронічний і один з найбільш впізнаваних флаконів сучасності — Moschino Toy 2 — має форму прозорого ведмедика. Він нагадує дитячу іграшку з модним глянцевим шиком. Аромат всередині передає свіжість, квітково-фруктову основу з нотами мандарина, магнолії та білого мускусу.

Дизайн флакону — це яскравий приклад поєднання оригінальних форм, що чітко передають філософію бренду Moschino:

гумор;

кутюр;

сміливість;

зухвалість;

артистичність.

Він ідеально підійде тим, хто хоче виділятися і віддає перевагу нестандартним речам.

Jean Paul Gaultier Classique 一 культове тіло в корсеті

Цей флакон неможливо сплутати ні з чим — жіноче тіло в корсеті, що втілює чуттєвість та стиль. Це теплий східно-квітковий аромат з нотами ванілі, троянди та імбиру, що огортає шлейфом спокуси.

Як флакон, так і аромат стали іконами у світі парфумерії. Випускається також у колекційних лімітованих серіях:

з татуюваннями;

з блискучими пайєтками;

з іншими унікальними елементами декору.

Paco Rabanne Fame 一 аромат з робо-дівою

Paco Rabanne запропонував сміливий і сучасний дизайнерський погляд на флакон для парфумів. Футуристична героїня у вигляді металевого мініробота в сонцезахисних окулярах — це втілення духу нашої епохи. Флакон став хітом не лише серед шанувальників ароматів, але й у середовищі колекціонерів.

Він об’єднав тренди:

попкультури;

хай-тек-естетики;

кіберпанку.

Nina Ricci Nina: яблуко спокуси

Легендарне яблуко Nina Ricci з лаковим блиском та срібними листочками — це флакон, який виглядає так, ніби вирваний зі сторінок чарівної казки.

Основні ноти фруктові: лайм, півонія, яблуко, праліне. Аромат водночас свіжий та солодкий, що створює романтичний, легкий та мрійливий образ.