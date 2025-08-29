Хто має право на отримання пільги на придбання твердого палива і скрапленого газу?

Допомогу на тверде паливо можуть отримати особи, які опалюють житло виключно твердим паливом (не мають централізованого, газового чи електричного опалення).

Для отримання пільги на придбання твердого палива і скрапленого газу заява подається щороку. Пільговики, які перебувають на обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, мають право на пільги, або їх законні представники мають звернутись із відповідною заявою про надання пільги на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу за формою, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 17.04.2019 № 373 “Деякі питання надання житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу у грошовій формі”, до якої додається у разі потреби довідка про наявність у житловому приміщенні пічного опалення та / або кухонного вогнища на твердому паливі.

Заяву для отримання пільги на придбання твердого палива і скрапленого газу можна подати особисто ‒ до сервісних центрів Пенсійного фонду України, ЦНАПу або дистанційно ‒ через “Портал.Дія” та мобільний застосунок “Пенсійний фонд”.

Встигніть подати заяву для отримання пільги на придбання твердого палива і скрапленого газу, адже 2025 рік добігає кінця.

Увага! У разі виникнення обставин, що впливають на надання пільг та їх розмір (зміна складу членів сім’ї, на яких поширюються пільги; зміна категорії пільговика; зміна переліку отримуваних житлово-комунальних послуг, умов їх надання; зміна управителя, виконавця комунальних послуг, крім випадків, коли інформація про зміну надається виконавцем послуги, створення об’єднання), отримувач зобов’язаний подати протягом 30 календарних днів до уповноваженого органу нову заяву.

Антоніна ГАЇНА, начальниця управління пенсійного забезпечення, надання страхових виплат, соціальних послуг, житлових субсидій та пільг Головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області