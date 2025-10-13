Вся країна побачила відео, на якому наш земляк Володимир Тодоренко з Гайворона вперше за три з половиною роки розмовляє по телефону з мамою. Сльози і найтепліше слово – «рідна».

2 жовтня відбувся 69-й обмін військовополоненими. До України повернули 185 військових та 20 цивільних. Володимир перебував у полоні з квітня 2022 року. Його захопили російські окупанти у Маріуполі Донецької області.

Ми зв’язалися з мамою, яка дочекалася сина, Ольгою Тодоренко. Вона розповіла нам про Володю.

– Син народився у 1982 році. У 2002-му підписав контракт з прикордонною службою. Служив у Могилів-Подільському прикордонному загоні. Закінчив курси прапорщиків в академії прикордонної служби. Продовжив службу на сході країни у Донецькому загоні. Це було ще до АТО. В 2014 році був в Іловайському котлі, звідки, на щастя, вийшов з двома товаришами. З тих пір служив у Маріуполі.

В полон потрапив з заводу Ілліча. Це було у квітні 22-го. Тиждень з ним не було зв’язку, я нічого не знала про нього, а потім побачила в інтернеті відео, як хлопців брали в полон, і там впізнала сина. Пізніше мені прийшло офіційне повідомлення, що Володя в полоні.

В тому ж році я отримала від сина три листи. Там було одне речення «В мене все добре». І я йому три листи відписала на адресу, яка була вказана на конверті. Щоправда, вони довго йшли. Вже мав бути Новий рік, а він отримав листа, що я писала в серпні.

Ці три з половиною роки жила, як всі, чекала, надіялася. Кожен обмін сподівалася, що там буде син. Аж тепер дочекалася. Мені скинули списки прикордонників, яких повертали 2 жовтня, і Володя там був. Знайомі вже мене вітали з поверненням сина, а я з ним ще не розмовляла. Так чекала його дзвінка! Нарешті вийшов на відеозв’язок: «Ма, я вже вдома».

Зараз син в Києві, у військовому госпіталі. Хлопці там проходять обстеження. Потім буде реабілітація. Я вже їздила до нього і ще планую. У Володі є я, сестра. Своєї сім’ї поки немає. Ми йому кажемо, щоб вже женився…