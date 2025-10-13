Субсидія на придбання дров і твердого палива: що варто знати

Нагадуємо, українці можуть оформити субсидію на придбання дров чи іншого твердого палива. Така допомога призначена насамперед для домогосподарств без газопостачання або централізованого опалення. Хто має право на виплату, які документи потрібні та як отримати кошти — розповідають юристи системи надання безоплатної правничої допомоги.

Хто може отримати субсидію:

громадяни України

іноземці та особи без громадянства, які легально проживають в Україні.

Коли призначається субсидія на тверде паливо:

якщо немає централізованого опалення

не використовується газ або електроенергія для обігріву.

Куди звертатися із заявою

Особисто до:

ПФУ

сільської, селищної, міської ради або військової адміністрації

ЦНАПу.

Онлайн через:

вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України

вебсайт Мінсоцполітики

Портал Дія.

Які документи необхідні:

заява

декларація

довідка про доходи — якщо в декларації зазначені доходи, інформація про які відсутня у ДПС, ПФУ. Якщо такі доходи неможливо підтвердити довідкою — письмове пояснення із зазначенням їх розміру

копія договору про реструктуризацію заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг (за наявності)

договір наймання (оренди) житла (за наявності)

рішення суду (за наявності)

інші документи (за потреби).

Скільки розглядається заява

до 10 календарних днів

Який розмір допомоги

Визначається індивідуально для кожного домогосподарства.

Мінімальна норма твердого палива — 2 тонни на рік.