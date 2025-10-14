Як надійно доставити майнери з Китаю в Україну

Китай залишається світовим лідером у виробництві обладнання для майнінгу криптовалют. Саме в Піднебесній працюють відомі бренди Bitmain, Whatsminer, Innosilicon, Goldshell, Antminer, що постачають потужні ASIC-пристрої в десятки країн. Для українських інвесторів і майнерів закупівля обладнання безпосередньо в Китаї https://utec.ua/delivery-types/dostavka-mayneriv-z-kitayu-v-ukrayinu — це можливість зекономити до 30–40% порівняно з локальними дилерами. Але головне питання — як безпечно, швидко і законно доставити такі пристрої в Україну.

Особливості транспортування майнерів

Майнер — це не звичайна електроніка. Пристрій має велику вагу (від 6 до 15 кг), металевий корпус і потужний блок живлення. Через це виникають специфічні вимоги:

чутливість до вологи й пилу — під час перевезення пристрої потрібно пакувати в герметичні антистатичні пакети;

захист від ударів і перепадів температур;

митне декларування за спеціальним кодом УКТ ЗЕД (зазвичай 8471 або 8543);

страхування вантажу, адже вартість партії може сягати десятків тисяч доларів.

Тож вибір способу доставки та логістичного партнера має вирішальне значення.

Крок 1. Пошук надійного постачальника

Почати варто з перевірки компаній, що пропонують ASIC-майнери на платформах:

Alibaba / Made-in-China — для оптових покупців;

CoinMiningCentral, AsicMinerMarket, MiningCave — спеціалізовані майданчики;

офіційні сайти виробників (наприклад, bitmain.com чи whatsminer.com).

Перед оплатою обов’язково перевірте чи має постачальник статус “Verified Supplier”, чи надає сертифікат походження й гарантію та відгуки інших клієнтів, особливо фото упаковки та документів.

Крок 2. Вибір способу доставки

Існує кілька варіантів транспортування майнерів з Китаю до України:

Авіадоставка.

Найшвидший спосіб (5–10 днів).

Оптимальний для невеликих партій або дорогого обладнання.

Можна обрати авіаекспрес (DHL, UPS, FedEx) або збірний вантаж.

Мінус — вища вартість (близько $10–15/кг).

Морська доставка.

Найдешевший, але повільний варіант (30–45 днів).

Вигідний для великих обсягів або контейнерних партій.

Вимагає точного оформлення документів і страховки від вологості.

Залізнична доставка через Європу.

Оптимальний баланс швидкості й вартості (20–25 днів).

Вантажі проходять транзитом через Польщу або Литву, після чого потрапляють в Україну.

Надійний варіант із мінімальними ризиками пошкоджень.

Комбіновані схеми.

Багато логістичних компаній пропонують “авіа + авто” або “море + залізниця”, що дає змогу знизити витрати й пришвидшити доставку.

Крок 3. Митне оформлення

При ввезенні майнерів в Україну потрібно правильно підготувати документи:

інвойс (рахунок-фактура);

пакувальний лист із зазначенням кількості пристроїв і ваги;

контракт із продавцем;

сертифікат відповідності або технічний опис товару.

Код товару зазвичай вказується як 8471.80.0000 (інше обчислювальне обладнання). Після митного оформлення сплачується мито (10%) і ПДВ (20%).

Для легального імпорту у комерційних масштабах краще скористатися послугами митного брокера або компанії, що займається “доставкою під ключ”.

Крок 4. Страхування та перевірка вантажу

Через високу вартість обладнання обов’язковим етапом є страхування майнерів на повну суму. Це покриває ризики втрати, пошкодження або затримки. Перед відправленням рекомендується:

отримати відео огляд упаковки та запуску пристрою від постачальника;

перевірити серійні номери та моделі;

зафіксувати стан коробок і пломб після прибуття до України.

Це може врятувати ваші гроші.

Крок 5. Оптимізація вартості доставки

Щоб зменшити витрати, досвідчені імпортери використовують кілька стратегій:

Об’єднання вантажів — кілька замовників ділять контейнер, сплачуючи менше за кг. Вибір складу консолідації в Китаї — товар збирають від різних постачальників і відправляють однією партією. Попереднє митне оформлення — скорочує час очікування на кордоні.

Важливо також вибрати оптимальний маршрут (наприклад, через Польщу чи Туреччину).

Поради для успішного імпорту майнерів

Ще декілька порад для придбання:

Купуйте лише нові або протестовані пристрої з офіційних джерел. Завжди вимагайте гарантійний талон і серійний номер. Замовляйте доставку тільки в спеціалізованих карго-компаніях, які мають досвід з електронікою. Не намагайтесь “розбити” партію, щоб уникнути мита — це може призвести до затримання вантажу. Заздалегідь перевірте вимоги українського законодавства щодо імпорту електроніки.

Доставка майнерів із Китаю в Україну — процес, який потребує уважності, знання логістики й дотримання митних правил. Проте, при правильному підході ви можете отримати обладнання швидко, безпечно й із суттєвою економією.

Головне — працюйте лише з перевіреними постачальниками, використовуйте послуги професійних логістів і не нехтуйте страхуванням. Тоді навіть найдорожчий майнер доїде до вас у повній справності й буде готовий приносити прибуток уже через кілька днів після прибуття.