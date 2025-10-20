Купатися заборонено, або Всупереч здоровому глузду

З наполегливістю Катона Старшого, який увійшов в історію висловом «Карфаген має бути зруйновано», домагаються кропивницькі прокурори демонтажу басейнів, які облаштувало у місцевому дендропарку ТОВ «ХХІ-ВІК».

Занепокоєні станом природи прокурори звинуватили директора ТОВ «ХХІ-ВІК» Валерія Даценка у невиконанні судового рішення, за який, наголошують, можна опинитися у в’язниці на строк до восьми років. Та чи й справді ті басейни небезпечні для природи? А якщо ні, то чи не можна обійтися без руйнування збудованого? Адже руйнувати вочевидь доведеться громіздкою важкою технікою, а це все-таки парк, а не гранкар’єр. Та й багато кропивничан до цього аквапарку звикло, а іншого такого місця в Кропивницькому, чого гріха таїти, немає.

Намагаючись розібратися в ситуції, «УЦ» звернулася за коментарями до керівника обласної прокуратури Яна Стрелюка, адміністрації ТОВ ТОВ «ХХІ-ВІК», перших осіб міської ради.

Але спочатку – трохи з історії цього протистояння. 2006 року міська рада надала ТОВ «ХХІ-ВІК» землю під аквапарк. Сторони уклали договір оренди ділянки. 2014 року господарський суд області визнав його недійсним, скасував рішення міськради. Попри це ТОВ «ХХІ-ВІК» 2019 року виготовило технічну документацію про виділення земельної ділянки. 2024 року прокуратура звернулася до господарського суду області з позовом про скасування державної реєстрації цієї землі за ТОВ «ХХІ-ВІК», звільнення ділянки і демонтаж збудованого на ній. Того ж року позов задоволено частково – крім вимоги про звільнення землі й демонтаж споруд. Прокуратура подала апеляцію. У січні 2025 року Центральний апеляційний господарський суд задовольнив і вимогу прокуратури про звільнення ділянки й демонтаж збудованого. А в квітні прокуратура похвалилася: «остаточне рішення у вказаній справі вже прийнято Верховним Судом, який погодився з доводами прокурорів, залишив в силі рішення апеляційного суду щодо розірвання договору оренди земельної ділянки та припинення речових прав на неї».

Кілька тижнів тому, на початку жовтня, прокуратура відрапортувала перед громадськістю: до суду передано обвинувальний акт стосовно директора ТОВ «ХХІ-ВІК», йому інкриміновано «невиконання постанови суду, яка набрала законної сили, що заподіяло істотну шкоду громадським інтересам». Йдеться про судове рішення, яким «ТОВ «ХХІ-ВІК» зобов’язано звільнити самовільно зайняті землі природно-заповідного фонду і демонтувати споруди». Кримінальну справу стосовно директора ТОВ «ХХІ-ВІК» Валерія Даценка розглядають у Фортечному районному суді Кропивницького. Прокуратура обіцяє йому «позбавлення волі на строк до восьми років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років». Звісно, якщо так вирішить суд.

Біорізноманіття – це не тільки тюльпани

Ось як прокоментував усе це керівник обласної прокуратури Ян Стрелюк:

«Очолювана мною прокуратура не заперечує того, що в Дендропарку можливо здійснювати господарську діяльність, пов’язану із дозвіллям, оздоровленням.

Я, до речі, завжди виступав за превалювання змісту над формою, а тому перш за все опираюсь на думку науковців щодо можливості здійснення господарської діяльності, яка не призведе до втрати цього об’єкта природно-заповідного фонду.

Згідно з науковою характеристикою, Дендропарк «50 років жовтня» (назва до перейменування 2024 року) створено з метою озеленення міста, а також організації відпочинку і дозвілля жителів міста.

Статтею 9 закону «Про природно-заповідний фонд України» території та об’єкти природно-заповідного фонду можуть використовуватися у природоохоронних цілях, у науково-дослідних цілях, в оздоровчих та інших рекреаційних цілях (Прим. ред.), в освітньо-виховних цілях, для потреб моніторингу навколишнього природного середовища.

Статтею 38 закону передбачено, що на території парків-пам’яток садово-паркового мистецтва забороняється будь-яка діяльність, не пов’язана з виконанням покладених на них завдань і загрожує їх збереженню.

Незважаючи на те, що договір оренди земельних ділянок, укладений міською радою з ТОВ «ХХІ-ВІК», судом визнано недійсним ще 2014 року, товариство продовжувало здійснення господарської діяльності на території природно-заповідного фонду. При цьому жодний договір про спільну діяльність не замінює передбачені законом правові підстави для використання земельних ділянок та зважаючи на умови розподілу доходу не сприяє інтересам громади та наповненості бюджету.

До того ж головною метою спільної діяльності на території Дендропарку визначено збереження, відновлення та збільшення його біорізноманіття. При цьому обов’язок приватного суб’єкта господарювання зводиться виключно до необхідності «підтримання» існуючої колекції тюльпанів та її збільшення і жодного слова про дерева, які там зростають.

Водночас хочу звернути увагу, що, згідно з попередніми висновками науковців, деревостани цього об’єкта природно-заповідного фонду перебувають у неналежному стані, а саме вони стали підставою віднесення цієї території до заповідної.

Тому цілком логічно було б попередньо із залученням науковців дослідити факт збереження цієї заповідної території.

Бачу декілька етапів виходу із даної ситуації:

1) забезпечення розроблення технічної документації із встановлення меж території парку як території природно-заповідно фонду;

2) проведення зонування території ПЗФ та розроблення проекту утримання і реконструкції, який розробляється спеціалізованою науковою та проектною установою і затверджуються органам, у підпорядкуванні якого перебуває цей парк, за погодженням з Кіровоградською обласною державною адміністрацією;

3) лише після цього – розгляд питання щодо можливості здійснення конкретного виду господарської діяльності на території парку у відповідності з вимогами законодавства».

Позиція ТОВ «ХХІ-ВІК»

Адміністрація ТОВ «ХХІ-ВІК» надіслала нам текст, у якому стверджується про неспроможність прокурорського позову і рішення Центрального апеляційного господарського суду. Наприклад, зазначається, що прокуратура не довела, ні кому належить майно, «яке нібито створює перешкоди у користуванні земельними ділянками», ні самого факту «перебування вказаних об’єктів на території спірних земельних ділянок». Ідеться й про інші, на думку адміністрації ТОВ «ХХІ-ВІК», процесуальні недоречності. Навряд чи вони були б цікавими читачам «УЦ».

А ось – аргументи по суті: «Відсутні будь-які матеріали щодо здійснення нагляду за охороною земель та проведення відповідних перевірок ГУ Держгеокадастру у Кіровоградській області. Також звертаємо увагу, укладення договору оренди земельної ділянки відбувалося в 2006 р., натомість Державним управлінням охорони навколишнього природного середовища в Кіровоградській області видано паспорт території (об’єкта) природно-заповідного фонду України № МПП 1-564 та видано охоронне зобов’язання № МПП 1-564 на об’єкт – парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва місцевого значення «50 років Жовтня», площею 44,2 га, охоронна зона 2,1 га, створений рішенням Кіровоградського облвиконкому від 06.06.1972 № 213, що знаходиться у віданні Комунального підприємства «Парк культури і відпочинку», та передано зазначений об’єкт під охорону землекористувача – Комунального підприємства «Парк культури і відпочинку». При цьому статус земельної ділянки не було змінено на землі природно-заповідного фонду. Відповідно до ст. 37 Закону «Про природно-заповідний фонд», оголошення парків-пам’яток садово-паркового мистецтва провадиться з вилученням у встановленому порядку або без вилучення земельних ділянок, водних та інших природних об’єктів у їх власників або користувачів.

В рішенні, що оскаржується (рішення Центрального апеляційного господарського суду, – Ред.), відсутнє посилання на вилучення земельної ділянки парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення «50 років Жовтня», площею 44,2 га, охоронна зона 2,1 га у користувачів земельних ділянок, зокрема, у Комунального підприємства «Парк культури і відпочинку», так само, як посилання на докази на підтвердження того, що оголошення парку відбувалося без вилучення земельних ділянок у землекористувачів.

У випадку, якщо земля підлягала вилученню Державним управлінням охорони навколишнього природного середовища в Кіровоградській області паспорт території (об’єкту) природно-заповідного фонду України № МПП 1-564, то відповідний орган, уповноважений на її вилучення, мав одночасно вирішити питання відшкодування добросовісному орендареві земельної ділянки збитків та витрат, понесених ним після отримання земельної ділянки в оренду на її облаштування та забудову. А у випадку, якщо вона вилученню не підлягала, то, відповідно, її користувачі продовжили нею користуватися.

Згідно зі ст. 38 цього Закону, на території парків-пам’яток садово-паркового мистецтва забезпечується проведення екскурсій та масовий відпочинок населення (Прим. Ред.), здійснюється догляд за насадженнями, включаючи санітарні рубки, рубки реконструкції та догляду з підсадкою дерев і чагарників ідентичного видового складу, замість загиблих, вживаються заходи щодо запобігання самосіву, збереження композицій із дерев, чагарників і квітів, трав’яних газонів.

Утримання та реконструкція парків-пам’яток садово-паркового мистецтва провадиться за проектами, що розробляються спеціалізованими науковими та проектними установами і затверджуються органами, у підпорядкуванні яких перебувають ці парки, за погодженням з обласними міськими державними адміністраціями.[…]

Отже, можна говорити про відсутність посилання на розроблення, погодження та затвердження такого проекту, що не дозволяє визначити, чи порушуються умови утримання та реконструкції цього парку, а, якщо порушуються, то в якій частині».

З коментарів Яна Стрелюка і адміністрації ТОВ «ХХІ-ВІК» не випливає, що компроміс буде досягнуто. Поки що все йде до того, що, всупереч здоровому глузду, басейни і споруди біля них знесуть.

А що ж мерія?

Заступник міського голови Олександр Мосін сказав «Україні-Центр», що «ця локація – потрібна містянам (Прм. ред.) і владі треба виходити саме з цього. Але потрібно визначити і пройти весь бюрократичний шлях згідно із законом. Влада вже спілкувалась з прокуратурою, але поки що конструктивних пропозицій не отримала. А загнати туди бульдозер і екскаватор не тільки не розумно, але й не законно, бо це зона ПЗФ».

Секретар міської ради Олег Колюка конструктивних пропозицій не озвучив і прокоментував ситуацію стисло: «Закон – один для всіх».

Віктор Іваненко, “УЦ”.