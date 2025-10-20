Шостий чемпіон світу

Слідом за Тетяною Тетеревятніковою, Наталією та Олегом Конюх, Владою Лягаєвою, Юсіфом Ейвазовим золоту нагороду світової першості здобув ще один вихованець кропивницького клубу «Ван Вей» Єгор Бугаєнко. Наш юний таеквондист йде тим же шляхом, що його попередники, які також спочатку стали світовими чемпіонами серед юніорів.

Після завершення чемпіонату світу з таеквондо ITF 2025 року ми попросили розповісти про свого вихованця заслуженого тренера України Ігоря Зюнзю.

– Чемпіонат світу серед юніорів, дорослих і ветеранів проходив у італійському містечку Єзоло. На цих змаганнях за нагороди боролися понад 1100 таеквондистів із 56 країн світу. Після вдалого відбору на чемпіонаті України до збірної нашої держави потрапили два кропивничанина – вихованці КЗДЮСШ-2 Єгор Бугаєнко та Владислав Панченко. Потрібно зазначити, що в квітні на чемпіонаті Європи в естонському Таллінні Єгор став чемпіоном Європи в командній спецтехніці та здобув індивідуальну бронзу в цьому ж виді програми.

Кропивницький має гарні переможні традиції в цьому виді таеквондо. Наша найтитулованіша вихованка Тетяна Тетеревятнікова виборювала тут золоті нагороди.

І ось Єгор Бугаєнко спочатку продемонстрував свою гарну майстерність на європейському рівні, а потім підтвердив свій клас і на світовій першості серед юніорів 16-17 років. Поки що золото та срібло вдалося здобути у командному турнірі. У спецтехніці збірній України не було рівних на чемпіонаті світу. А в командному спарингу наша команда виборола срібло, поступившись в фіналі в дуже запеклій боротьбі родоначальникам нашого виду спорту з Північної Кореї. У особистій спецтехніці нас відчутно «прихватили» судді, які не зарахували два чисті удари. Але там головним був арбітр із ворожої країни, яку допустили в нейтральному статусі. Отже, у цьому виді в Єгора лише п’яте місце. А ось над індивідуальними спарингами ще попрацюємо в технічному та психологічному плані. Тут після поразки від суперника з Казахстану не вдалося вийти з групи. Нічого, це зробить нас лише сильнішими. Головне, що командному успіху ми суттєво посприяли.

Непогано показав себе на своїх дебютних міжнародних змаганнях Владислав Панченко, який в поєдинку за вихід до півфіналу поступився конкуренту з Монголії. Тут нам не вистачило одного кроку до медалі. Але ж це був гарний досвід для юного спортсмена, який виступав серед молодших юніорів 14-15 років.

Збірна України, яка завжди боролася за місця в трійці найкращих за загальною кількістю медалей, цього разу трохи свого недобрала. В активі українців у всіх вікових групах 7 золотих і 16 срібних медалей. Але це лише сьоме місце в загальному заліку.

Дивіться, у квітні, на чемпіонаті Європи, ми греків просто «розірвали», коли завоювали 21 золото. А зараз саме еліни посіли друге місце, поступившись лише збірній КНДР. Так що нам потрібно зробити висновки й покращити свої результати на наступному чемпіонаті світу.

Для нас у Кропивницькому зараз головне – зберегти наших талановитих учнів. Це не тільки наша проблема, коли маємо чудові результати на юнацькому та юніорському рівнях, а потім втрачаємо талановитих атлетів, яким пропонують кращі умови в інших регіонах України. Єгор Бугаєнко в наступному році закінчує школу. На нашу радість, він має намір вступити на факультет спорту та фізичної культури КДУ ім.Винниченка. Єгор бачить гарний приклад своїх попередників – чемпіонки світу Влади Періханян – Лягаєвої (вона, до речі, має намір повернутися до великого спорту), призера чемпіонатів України та міжнародних змагань Разміка Періханяна, Наталії Конюх та інших моїх вихованців, які вже діляться своїм досвідом із учнями. Мріє про подальшу тренерську кар’єру також і Єгор. Та зі своїм потенціалом він ще багато може досягти як спортсмен на дорослому рівні. Головне – наполегливо працювати й робити правильні висновки з відносних невдач. Це ж стосується й Влада Панченка, в якого також, вірю, найкращі результати попереду.

Ну й наостанок хотілося подякувати за підтримку та допомогу керівника Кропивницького міського спортивного управління Вячеслава Гурського, почесного президента нашої обласної федерації Володимира Фільштейна, а також наших вихованців і друзів Саркіса Абрамяна, Артура Аветісяна, Андрія Чабанова, героя-воїна Сергія Єрофєєва та всіх батьків наших учнів.