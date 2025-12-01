Служба безпеки завершила досудове розслідування та передала до суду матеріали щодо російського агента, який корегував масовану повітряну атаку рф на Кропивницький 28 липня цього року.

Унаслідок тодішнього масованого удару дронами-камікадзе типу «Шахед» було пошкоджено будівлі обласної філармонії, один із корпусів місцевого університету, історичну будівлю колишнього Будинку офіцерів та житлові будинки в центрі міста. Ця атака стала однією з найбільших від початку повномасштабної війни – ворог задіяв десять дронів типу «Шахед», які спрямували по об’єктах цивільної інфраструктури Кропивницького за наведенням агента фсб.

За даними слідства, ворожим корегувальником виявився 47-річний місцевий безробітний Євген З., який потрапив у поле зору російських спецслужб через свої прокремлівські коментарі у Телеграм-каналах. Після вербування куратор з фсб доручив йому збір точних геолокацій для ударів по об’єктах цивільної інфраструктури обласного центру та Олександрії, а також точок, за якими можуть завдаватися удари по військових частинах і територіальних центрах комплектування.

Після атаки 28 липня зловмисник передавав російській спецслужбі звіти про її наслідки обстрілів. Слідством задокументовано, що за передану інформацію обвинувачений отримав оплату на криптогаманець. Також він придбав камеру відеоспостереження та мережеве обладнання, щоб встановити їх біля залізничної інфраструктури й передавати відео у реальному часі представникам спецслужб рф.

Кіберфахівці СБУ затримали зловмисника на гарячому, коли він облаштовував «відеопастку» поблизу залізничного об’єкта. У нього вилучили мобільний телефон із доказами співпраці з російською спецслужбою.

Фігуранту повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 КК України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Він перебуває під вартою та може отримати покарання у вигляді довічного ув’язнення з конфіскацією майна.

Можливо, вже під час судових засідань редакція нарешті отримає відповіді на закономірні запитання: чому Євген З. не в ЗСУ? На які кошти існував 47-річний безробітний? До речі, як нам вдалося з’ясувати з неофіційних джерел, Євген З. – не тільки зрадник і шпигун, а й злісний ухилянт, безбідно існуючий на кошти дружини-держслужбовиці.