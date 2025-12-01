1 грудня, в день сторіччя Анатолія Кривохижі, на будинку, де він жив, було відкрито меморіальну дошку.

Зібралося чимало людей — колег знаного Маестро, учнів, прихільників його таланту. Анатоліq Михайлович своїм талантом прославляв не тільки Кіровоградщину, а й Україну у всьому світі. Народний артист України, Почесний громадянин Кропивницького, керівник Заслуженого ансамблю народного танцю “Ятрань”. А ще — мудра людина, яка своєю совістю, честю, ставленням до життя вплинула на багатьох українців.

Меморіальну дошку було виготовлено за кошти, які зібрав колектив обласної філармонії. Кольорове скло на чорному граниті, портрет легендарного хореографа, роки життя та інформація про великого земляка. Під час події звучала музика, під яку “Ятрань” та “Зоряни” виконували танці, які нам залишив Кривохижа.

В цей день в Кропивницькому з’явилася ще одна меморіальна дошка на честь Анатолія Михайловича. Вона розміщена на будівлі приватного музею “Місто семи імен”. На червоному граніті — зображення, ескіз якого малював сам Кривохижа за життя. І його ж слова:

“Він “Ятраню” себе віддав,

Торуючи йому дорогу,

І щедро дякуючи Богу,

Він радість людям дарував”…