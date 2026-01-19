Зірки злітали у Львові

Лідери українських та й світових стрибків у висоту Ярослава Магучіх і Олег Дорощук новий змагальний сезон розпочинали у Львові, де виграли традиційний вже 27-й за ліком «Меморіал Олексія Дем’янюка».

Ці змагання зазвичай проводяться не лише в елітній групі, але й серед юнаків, юніорів і молоді. Це дійсно яскраве та цікаве спортивне свято, на якому задоволення отримують як глядачі, так і учасники із організаторами.

Підтвердив свій зірковий статус кропивничанин Олег Дорощук серед 9-ти учасників головних змагань і цього разу. Правда, для перемоги учню Геннадія Здітовецького вистачило стрибка з першої спроби на 224 см. Постійні суперники Олега в Україні останнім часом – Дмитро Нікітін і Вадим Кравчук львівські змагання пропустили. Правда, повернувся в сектор після паузи Владислав Лавський. Та представник Львівщини лише набирає форму й фінішував четвертим зі скромним для себе результатом 212 см. Намагалися чинити гідний опір діючому чемпіону Європи в приміщенні житомирянин Роман Петрук і киянин Кирило Луценко. Роман із другої спроби взяв 221 см й став срібним призером. А Кирилові третє місце принесла вдала спроба на висоті 218 см. Олег Дорощук доволі упевнено взяв із першої спроби 205, 209, 215 та 221 см. Після вдалої першої спроби на 224 см кропивничанин забезпечив собі шосту перемогу на «Меморіалі Дем’янюка». Та, звісно, чемпіонові хотілося порадувати численних глядачів, які зібралися в манежі «Скіф», значно кращим результатом. І в другій спробі на 227 см фортуна просто відвернулася від Олега, коли планка «трохи задумалася» та впала. Отже, довелося задовольнитися стрибком на 224 см.

Взагалі, ці змагання для Олега особливі, адже тут він починав стрибати ще з юнацького віку й саме тут встановив рекорд 205 см. Тому завжди із задоволенням і певною відповідальністю виступає на «Меморіалі Дем’янюка». Тут неймовірна атмосфера, фантастична підтримка глядачів. Шестиразовий переможець змагань відмітив, що сезон тільки починається й після гарного етапу міжсезонної підготовки ще не відчуває звичної легкості. Сподобалася друга спроба на 227 см, але відштовхнувся заблизько й планка не встояла. Головне, що вдалося виграти, а форму після навантажень ще потрібно набирати й набирати.

Попереду в Олега Дорощука два комерційні старти в Чехії, згодом – чемпіонат України, які стане етапом відбору до чемпіонату світу, який в березні відбудеться в Польщі. Це стосовно зимового сезону. Звісно, що Олег Дорощук прагнув подарувати людям свято.

Але те, що не вдалося йому в повній мірі, продемонструвала Ярослава Магучіх. Вперше за декілька років олімпійська чемпіонка та рекордсменка світу свою передсезонну підготовку проводить в Україні. І, мабуть, ті складнощі, що доводиться переживати в рідному Дніпрі, та не дуже вдала кінцівка минулого року змушують спортсменку працювати з подвійною енергією та продовжувати стрибати на максимумі. І, так здалося, що наразі рівень опозиції для підопічної Тетяни Степанової не дуже важливий. Адже, коли Ярослава вийшла в сектор у Львові, то всі конкурентки змагання вже закінчили. І не було тут ні вже звичних австралійок, ні постійних конкуренток в Україні Юлії Левченко, Ірини Геращенко та Катерини Табашник. Тут були дівчата, для яких перебування в одному секторі з зіркою такого рівня вже неймовірна подія. І потрібно визнати, що викладалися учасниці змагань на повну. Але особливо всіх уразила киянка Тетяна Білик, яка більше спеціалізується на семиборстві й яку цього разу консультувала саме Тетяна Степанова. Білик підкорила планку на висоті 180 см й дуже близька була до особистого рекорду в стрибках у висоту. Але 183 см їй не підкорилися. Та своє друге місце вона виборола заслужено. Третьою з результатом 172 см стала представниця Житомирської області Меланія Вакуліна.

Ну а потім з’явилася Королева. Й відразу з шаленим запасом перелетіла 191 та 196 см. Для подолання космічних для багатьох 2 метрів Ярославі Магучіх знадобилася дві спроби. Ну а рекордні для цих змагань 203 см олімпійська чемпіонка та рекордсменка світу взяла із третьої спроби. І це неймовірно вагома заявка учениці Тетяни Степанової на майбутній сезон.

Ярослава сказала в коментарі колегам із «Суспільного», що щаслива вперше за три роки відкривати сезон в Україні. На рекорд змагань її надихнула крута атмосфера. Вона вдячна організаторам змагань, особливо Дмитру Дем’янюку, за те, що попри всі жахи сьогодення, вони продовжують дарувати людям промінчики світла та надії на гарне майбутнє. Далі Ярослава продовжить підготовку в Україні й стартуватиме на національному чемпіонаті, який відбудеться наприкінці лютого початку березня в Києві.

Ну а тренерка Ярослави Тетяна Степанова в ексклюзивному коментарі для «УЦ» зазначила, що задоволена виступом Ярослави, сказала, що вони дуже хотіли, щоб наші люди більше посміхалися й їм це вдалося.

До речі, під час змагань проводився збір 300 000 тис. грн на наземний роботизований комплекс для однієї з бойових бригад НГУ. Цей комплекс зможе забезпечити доставку боєприпасів, їжі, медикаментів, розвідку та спостереження без прямої участі людини. Так що ці чудові змагання принесли користь і нашому воїнству.