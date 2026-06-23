Кіровоградський академічний обласний театр ляльок запрошує на прем’єру вистави «Історія одного Маленького Принца»

Інсценізацію за мотивами всесвітньо відомої повісті Антуана де Сент-Екзюпері «Маленький принц» створила режисерка-постановниця вистави Олена Мудрієвська.

«Історія одного Маленького Принца» – це зворушлива розповідь про кожного з нас. Про людей, які почуваються втомленими й розгубленими серед подій, що докорінно змінили наше життя. Це розповідь про пам’ять, яка не згасає, і про голос дитинства, що продовжує жити в кожному дорослому.

В основі сюжету – Льотчик, який згадує свою зустріч із Маленьким Принцом. У цій постановці Принц постає не лише казковим героєм, а й уособленням дитинства, щирості, чистоти та мудрості, які людина поступово втрачає, дорослішаючи. Він повертається, щоб нагадати про найголовніше: любов, дружбу, відповідальність, здатність дивуватися і бачити світ серцем.

Подорожуючи різними планетами, Маленький Принц знайомить глядачів із дивним світом дорослих. Король, Шанолюб, П’яничка, Ділок і Географ уособлюють людські слабкості, страхи та хибні цінності. Ці зустрічі стають важливими уроками не лише для героя, а й для кожного глядача.

Особливе місце у виставі займає зустріч із Лисом, який відкриває Маленькому Принцу справжній сенс дружби, любові та відповідальності. Саме тут звучить одна з головних істин твору: «Найголовнішого очима не побачиш. Добре бачить лише серце».

Дорослим часто здається, що саме вони навчають дітей життя. Проте нерідко саме дитина здатна нагадати дорослому про вміння бачити красу у звичайному, бути щирим і залишатися людиною. У щоденній метушні ми поспішаємо, накопичуємо речі, рахуємо досягнення, але часто забуваємо помічати те, що справді важливе.

У фіналі вистави казкова історія переплітається з трагічною реальністю війни в Україні. Образ Маленького Принца набуває нового звучання, стаючи символом дитинства, втраченого через війну, та пам’яті про дітей, чиї життя були обірвані. Він залишається світлим спогадом, який продовжує жити серед зірок і в серцях тих, хто пам’ятає.

«Історія одного Маленького Принца» – це вистава про пам’ять і відповідальність, про дитину всередині кожного з нас, про силу любові та співчуття. Вона нагадує, що навіть у найтемніші часи людина не повинна втрачати здатності бачити серцем.

Творчий склад вистави:

Авторка тексту, режисерка-постановниця Олена Мудрієвська

Художниця-постановниця Оксана Шарій

Автор музичного супроводу Владлен Куркотило

Світлове оформлення вистави Станіслав Стогодюк

Вистава рекомендована для сімейного перегляду та дітей від 8 років.

Дата і час: 27 червня 2026 року, 11:00

Місце проведення: вул. Преображенська, буд. 3, м. Кропивницький

КЗ «Кіровоградський академічний обласний театр ляльок» (площа Богдана Хмельницького)

Контакти для довідок:

095 036 83 21 – головна адміністраторка театру ляльок;

099 430 11 85 – адміністраторка театру ляльок.