Как стать лучшим

Вот вы все гоните на нашего мера, на городских депутатов – и такие они, и сякие, а тут раз – и международная организация признает наш город лучшим во всей Украине.

Самыми прозрачными городами в Украине являются Кропивницкий (бывший Кировоград), Киев и Ивано-Франковск, свидетельствуют результаты исследования Transparency International Ukraine.

Цветочки кто-нибудь передайте причастным к славной победе!..