Как стать лучшим

Вот вы все гоните на нашего мера, на городских депутатов – и такие они, и сякие, а тут раз – и международная организация признает наш город лучшим во всей Украине.
Самыми прозрачными городами в Украине являются Кропивницкий (бывший Кировоград), Киев и Ивано-Франковск, свидетельствуют результаты исследования Transparency International Ukraine.
Цветочки кто-нибудь передайте причастным к славной победе!..
Павел Волошин
Попал на планету Земля случайно, из-за ошибки при высадке десанта на Юпитер. Внедрился в коллектив еженедельника "УЦ", ослепив учредителя издания линзой фотоаппарата. В ожидании своих решил улучшить местный мир, увлекся, втянулся, прирос и пустил побеги. Тщеславен, но справедлив. Ненавидит, но любит. Боится, но продолжает двигаться вперед.