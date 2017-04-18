Ирина Саенко купила музею ангела-хранителя

Представьте себе миллион купюрами по одной гривне. Если принять вес каждой банкноты за один грамм, то перед вами – гора бумаги общим весом почти в тонну. Именно столько денег собрали за восемь лет устроители Пасхального аукциона. И каждую гривню они потратили на покупку оборудования для детских и медицинских учреждений нашего города.

В этом году организаторы аукциона представили вниманию ценителей изящных искусств 27 лотов на «большом» аукционе и столько же – на «тихом». С молотка продавались картины художников из Кропивницкого, Львова, Одессы, Сум, Киева и разных городков нашей области. На стендах висели работы детей – воспитанников студии «Индиго», за которые можно было торговаться, записывая свои предложения на листах.

Яркую абстракцию под названием «Миграция» передал на аукцион Федор Лагно из Александровки. За нее боролись несколько покупателей, но ушел с покупкой поклонник художника Сергей Компаниец. Изящная дама в красной шляпке, нарисованная киевлянкой Светланой Синявской, досталась Елене Березкиной, которая на протяжении всего аукциона активно торговалась и повышала цены всех интересующих ее лотов. Картина «Желание» Ирины Глобенко со старта в 888 гривен выросла в цене до тринадцати тысяч, которые предложил Тигран Хачатрян.

«В этом году нас порадовала не только собранная сумма в размере 189 тысяч гривен, но и соревновательное настроение участников», – рассказывает соорганизатор мероприятия Татьяна Ткаченко. Может, так получилось потому, что первым лотом на торгах стала картина «Весеннее настроение», написанная журналистами и работниками музея? Унес картину Александр Шамардин, а его супруга приобрела Петриковскую роспись Натальи Федоровой.

В необычной роли покупателя выступил на мероприятии художник Андрей Кадыгроб – он приобрел мистическую работу своего коллеги Вадима Канащука, переданную на аукцион Людмилой Шубиной. Вторая работа этого же автора из коллекции Людмилы Владимировны досталась Наталье Скалецкой, которая впервые принимала участие в торгах.

Больше всех картин купил Руслан Згривец. Его коллекцию пополнили полотна одесситов Сергея Дриги и Натальи Соловьевой, работы Феликса Полонского и Ольги Коломиец, коллаж Оксаны Калюжной и печворк Людмилы Кривенко. Но если говорить о самой большой сумме, потраченной во время аукциона, то первенство – за Татьяной Черной. Среди прочего основательница клуба «Улыбка Моны Лизы» приобрела за 26 тысяч работу Александра Чередниченко, которую передали на аукцион Тимур и Людмила Сидоренко, и подарила картину художественному музею!

Впрочем, не только картины, написанные маслом, пополнили фонд музея – интересную работу Ирины Терещенко из… шерсти купил и передал музею Александр Гавриленко. А Ирина Саенко приобрела для музея миниатюрного ангела-хранителя, вырезанного из черешни Владимиром Крутоусом. Пожалуй, это был самый легкий по весу лот. А вот самый тяжелый (энергосберегающий керамогранитный обогреватель весом почти в тридцать килограммов) еле унес с аукциона сотрудник «УЦ» Андрей Флоренко. На деньги, собранные в этом году, будет куплено оборудование для областного онкологического диспансера.

Виктория Талашкевич, фото Лианы Амбарцумян