У райцентрі на Кіровоградщині провели «Євробачення»

У Новоукраїнці провели конкурс «Дитяче Євробачення».

Про це «УЦ» повідомили у міськраді.

Усі охочі мали змогу попередньо познайомитись з відеороликами учасників, розміщеними на сайті відділу освіти виконавчого комітету Новоукраїнської міської ради. І не лише познайомитися, а й проголосувати, допомагаючи конкурсантам набрати додаткові бали.

У номінації «Дебют» перемогла учениця Мар’янопільського НВК, у номінації «Яскравий сценічний образ» – учениця Новоукраїнського НВК «Загальноосвітня школа з поглибленим вивченням англійської мови – гімназія «Лідер», «Хіт Євробачення-2017 у Новоукраїнці» – учениця Новоукраїнської ЗШ № 3.

«Приз глядацьких симпатій» отримав учень Новоукраїнської ЗШ №8, учениця Воронівської ЗШ стала кращою в номінації «Пісенна лірика», а учениця Новоукраїнської ЗШ №1 – у номінації «Оригінальність», номінацією «Висока виконавська майстерність» відзначена учениця Новоукраїнської ЗШ №6, а «Зоряний калейдоскоп» дістався учениці Новоукраїнської ЗШ №4.

Усі учасники отримали в подарунок м’які іграшки, а команди підтримки – солодощі.