Екс-суддю з Кропивницького судитимуть за хабар

Генеральна прокуратура направила до суду обвинувальний акт стосовно судді одного з районних судів Кіровоградської області за отримання хабара.

Про це «УЦ» повідомили у прес-службі ГПУ.

«Управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України спільно з управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України завершило досудове розслідування у кримінальному провадженні відносно судді одного з районних судів Кіровоградської області та адвоката», – сказано у повідомленні.

Суддя, маючи на меті отримання неправомірної вигоди від представника підсудного за ухвалення вироку, не пов’язаного з позбавленням волі, залучив до процесу адвоката, за пособництва якого вимагав та одержав три тисячі доларів США.

За наслідками досудового розслідування у середу, 31 травня, до Кіровоградського районного суду Кіровоградської області скерували обвинувальний акт стосовно цих осіб за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) та ст. 27, ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Санкція ч. 3 ст. 368 КК України передбачає покарання до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, йдеться про колишнього суддю Кіровоградського районного суду Миколу Сарапа.

Його затримали співробітники СБУ 16 січня 2017 року.

23 січня Печерський районний суд Києва арештував легковик «Мерседес» Миколи Сарапа.

Сам суддя стверджує, що працівники СБУ підкинули йому гроші.

Вища рада правосуддя звільнила Миколу Сарапа з займаної посади у зв’язку з поданням ним заяви про відставку.