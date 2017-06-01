Медики підозрюють, що світловодська риба розносить ботулізм, – ЗМІ

Лікарі підозрюють у жительки Світловодського району ботулізм.

Про це «Depo.Кропивницький» стало відомо з власних джерел.

Жителька села Андрусівка потрапила до лікарні в середу, 31 травня. Лікарі підозрюють у неї ботулізм. Інших подробиць наразі немає. Так само відсутня поки що будь-яка інформації про цей випадок на сайті Держпродспоживслужби в області.

Нещодавно кілька випадків захворювання на ботулізм через рибу зі Світловодська сталося в Києві. Згодом повідомлялося, що світловодська риба поклaлa в реaнімaцію ще й жительку Херсонa.

Ботулізм – гостре токсико-інфекційне захворювання, яке зумовлює токсин Clostridium botulinum. Хвороба характеризується міоплегією та офтальмоплегією, парезом кишечника, розладами вегетативної інервації, при тяжкому перебігу – бульбарним синдромом і гострою дихальною недостатністю. Можливий летальний результат.

Збудники ботулізму широко поширені в природі. Спори Clostridium botulinum серотипу А, В, G, зрідка E, ізольовані з ґрунту, більшість штамів серотипу Е – з прибережного мулу, піску берегів (от чому прісноводна риба часто інфікована патогенами саме серотипу E). Спори, що мають здатність протягом тривалого часу зберігатися, за певних умов можуть перетворюватися на вегетативні форми і навіть накопичуватися у ґрунті, мулі, а особливо в трупах тварин.