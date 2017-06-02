У Кропивницькому проведуть «Годину смерті»

Всеукраїнська акція «Година смерті» відбудеться 6 червня.

Про це «УЦ» повідомили у прес-службі обласної організації «Всеукраїнська мережа ЛЖВ».

Під час акції люди лежатимуть на землі, а їх силуети обводитимуть крейдою. Таким чином активісти звертають увагу на те, що щогодини від різних захворювань в Україні помирає 67 людей. Реформа медицини може зупинити ці смерті та врятувати тисячі українців.

Акція розпочнеться о 10:00 біля будівлі Кіровоградської обласної державної адміністрації за адресою: Кропивницький, площа Героїв Майдану, 1. На початку акції відбудеться прес-брифінг, де вимоги до народних депутатів озвучить голова правління Кіровоградського обласного відділення Всеукраїнської благодійної організації «Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД» Юлія Чабанюк.

Саме на цьому парламентському тижні Верховна Рада має розглянути пакет законопроектів з медичної реформи.