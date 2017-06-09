У Кропивницькому величезну плантацію коноплі охороняли собаки (ФОТО)

Поліцейські викрили двох родичів, які вирощували плантації конопель.

Про це «УЦ» повідомили у секторі комунікації ГУ Національної поліції в області.

Інформацію про те, що двоє родичів займаються культивуванням заборонених рослин, працівники управління Нацполіції області отримали під час оперативно-профілактичного відпрацювання.

«34-річний чоловік, який є власником приватного домоволодіння у передмісті Кропивницького, вирощував селекційні породи конопель у кількох кімнатах свого житлового будинку, в горщиках для квітів на ґанку, в теплицях, на земельній ділянці у дворі, – розповів начальник поліції Кіровоградської області Сергій Кондрашенко. – У самій оселі обладнав спеціальну систему освітлення, дбайливо удобрював ґрунт, прополював насадження, турбувався про вчасний полив.

Дива «професійної» селекції продемонстрував і 42-річний родич підозрюваного. На території його садиби, вже у дворі, так само зростали коноплі.

Території обійсть в обох випадках від сторонніх очей приховували високі паркани, а вже зсередини охороняли німецькі вівчарки.

Про можливий візит поліцейських власники конопляних «плантацій» очевидно не здогадувалися.

Під час одночасних обшуків працівники поліції виявили та вилучили близько півтисячі рослин конопель, висушену та подрібнену речовину рослинного походження, що зберігалася в скляних банках, а також цілі стебла, які сушилися на горищі».

Розслідування у рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 1 ст. 309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України, триває.

Вилучені нарковмісні рослини направили на експертизу, за результатами якої остаточно кваліфікують дії підозрюваних.