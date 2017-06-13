АРЗ – 90. Всё будет хорошо?

В конце минувшей недели Кировоградский ремонтный завод – в прошлом АРЗ, т.е. Авиаремонтный завод, а ныне КРЗ – отметил своё 90-летие.

Праздничное мероприятие прошло в ДК «Авиатор». Зал ДК, в котором собрались нынешние и бывшие труженики весьма известного в своё время предприятия, был полон. В торжественном докладе, который прочёл директор завода Валерий Емельянов, прозвучали все соответствующие солидному юбилею слова о славном прошлом и оценка сегодняшнего дня. Звучали со сцены поздравления гостей и вручались многочисленные почётные грамоты – от «Укроборонпрома», от руководства предприятия, от городской власти и от профсоюзов. А завершился праздник концертом танцевальных и самодеятельных вокальных коллективов Кропивницкого.

Понятно, что сегодняшнему предприятию очень далеко до прежнего АРЗ в его лучшие годы. Но надо отдать ему должное – завод не исчез полностью и окончательно, как некоторые другие предприятия областного центра. Как ни было трудно, пережил самые тяжёлые годы и работает. Далеко не с прежней численностью, не с прежними производственными мощностями – но работает. Более того, сумел занять монопольное положение в сфере ремонта военной авиационной техники – аппаратуры радиотехнического обеспечения полётов. Как отметил Валерий Евгеньевич Емельянов, сегодня это единственное государственное предприятие такого рода, работающее на нужды военной авиации, в Кировоградской области и Украине.

Скромные авиаремонтные мастерские, созданные в 1927 году, превратились к 1960-м годам в завод, занимающий заметное место среди других предприятий Кировограда. Толчком для дальнейшего роста стала передача АРЗ в Ракетные войска стратегического назначения с последующим расширением его функций – не только ремонт, но и изготовление новой техники. Прежнее название осталось в качестве легенды прикрытия – для обеспечения режима секретности, а сложность решаемых задач выросла на порядок. Завод обеспечивал работой более двух тысяч человек, обзавёлся новыми цехами, стал настоящим градообразующим предприятием: вырос целый район жилых домов, были построены Дом культуры и стадион АРЗ.

Начиная со второй половины 1990-х очень многое пришлось продать, передать, сдать в аренду и т.д. Из производственных мощностей остался только один цех. Арестованное за долги здание заводоуправления остаётся объектом судебной тяжбы. Общая численность работающих – 62 человека, рабочих – 25.

Как рассказывает главный инженер предприятия Александр Иванушкин, в отсутствие системы прямых госзаказов, каждый новый можно получить только через тендер, конкурируя порой с предприятиями-однодневками. И всё же на этот, 2017-й, год завод заказами обеспечен. Есть определённый оптимизм и в отношении следующего года. Пора уже думать и об обновлении производственной базы, но без помощи государства решение этой задачи весьма проблематично: первым шагом могло бы стать списание долгов по налогам – НДС, перед Пенсионным фондом и т.д.

Другими словами, если предприятие нужно государству и его Вооружённым силам, к нему нужно проявить должное внимание – дать возможность работать и далее. А там, чем чёрт не шутит, может быть, и восстановить свой прежний статус?

А праздник, тем не менее, удался. И дело, конечно, не только в почётных грамотах и подарках. Люди, которые прежде работали бок о бок, решали общие производственные задачи, смогли встретиться, увидеть друг друга, пообщаться, вспомнить славное прошлое и пожелать родному заводу лучшего будущего.