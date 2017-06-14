Недавно довелось наблюдать любопытную сцену. Пара пенсионеров в аптеке поспорила с провизором, что найдут нужное им лекарство дешевле. Сели в уголке, достали смартфон и не спеша стали просматривать ценовые предложения. Через 10 минут посрамленный работник фармации был вынужден расплатиться проспоренным валидолом. А довольная пара двинула на поиски нужной им аптеки. Причем пошла, судя по всему, предварительно определив оптимальный маршрут по карте.

Увиденное вызвало откровенный шок. Еще год назад казалось, что мобильный Интернет – это исключительно для молодежи, которая не мыслила себя без круглосуточного доступа к музыке, видео и популярным социальным сетям. Ну еще бизнес, для которого важно постоянно быть в курсе всего, что происходит на рынке: от новостей и колебания цен до имеющихся предложений. А теперь оказалось, что благодаря качественному и доступному 3G аудитория фанатов мобильного Интернета растет столь же стремительно, как и покрытие сети у лидера рынка телеком-услуг – компании «Киевстар». Особенно среди тех, для кого смартфон превратился в компактный и удобный заменитель стационарного компьютера.

Выпускники и студенты теперь не только развлекаются, но и готовятся к поступлению или к сессиям, расширяют свой кругозор.

Иван, выпускник сельской школы: «Если бы не 3G, вряд ли я бы успешно сдал ВНО. А так нашел подготовительные онлайн-курсы – и мои баллы позволили мне выбирать вуз для поступления».

Светлана, студентка: «Моя цель – выучить иностранный в совершенстве. Записалась на интернет-курсы. Плюс лекции на YouTube по моим любимым темам. Благодаря 3G я чувствую себя абсолютно свободной».

Значительно увеличилась популярность мобильного Интернета и в предпринимательской среде. Теперь 3G незаменим не только для крупного бизнеса и трейдеров, но и для представителей малого и среднего бизнеса.

Петр Николаевич, частный предприниматель: «Часть бизнеса перенес в Интернет. Ищу заказчиков, продаю продукцию, нахожу редкие комплектующие и детали для особых случаев. Знаю, где и когда проводят ярмарки, чтобы найти новых клиентов, расширить рынки сбыта».

Александр Викторович, работает на дому: «Все говорят, что руки у меня золотые, но техника с каждым годом становится все разнообразнее. Да и сам люблю покопаться с тем, что посложнее. 3G дает возможность найти любую инструкцию, вплоть до видеоварианта, получить профессиональный совет».

Не отстают от бизнеса и работники образования и медицины. То, что казалось далеким будущим, обретает черты реальности уже сегодня.

Анна Васильевна, фельдшер: «В сельской местности всякое бывает. Иной раз погода не дает возможности вывезти больного в город на консультацию. Сегодня это можно сделать дистанционно, а скоро и консилиумы будем проводить».

Вера Сергеевна, учитель: «Для меня мобильный Интернет просто незаменим. Ищу информацию, повышаю свою квалификацию. Если нужно, могу переговорить с родителями, если ученик из соседнего села, могу помочь тем, кто заболел».

Вот и выходит, что 3G чем дальше, тем все больше становится неотъемлемой частью нашей жизни. Делает ее богаче (на общение, информацию, чувства) и комфортнее (дает выбор, новые инструменты и горизонты). Поэтому не стоит упускать новые возможности. Тем более, когда они находятся на расстоянии всего одного клика на мобильном телефоне.

Ирина Наумова