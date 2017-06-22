22 червня 2009 року тодішній заступник голови фракції БЮТ у Верховній Раді Андрій Портнов заявив, що Лозінський (на знімку) виявив мужність.

Про це писала «УП».

«Сьогодні вже можна стверджувати, що за даними, які офіційно надійшли від оперативно-слідчої групи, яка затримувала небезпечного злочинця, прокурор Голованівського району, начальник Голованівського райвідділу МВС та народний депутат Лозінський проявили не тільки громадянську позицію, але й мужність при затриманні злочинця», – заявив Портнов.

Він також зазначив: «Сьогодні в нашому розпорядженні є документальні докази того, що всі учасники цього інциденту діяли в межах закону і не мали при собі зброї. Народний депутат Лозінський, не дивлячись на депутатську недоторканість, дав можливість правоохоронним органам провести всі необхідні слідчі дії».

Нaгaдaємо, 16 червня 2009 року в результaті зіткнення нa території мисливських угідь з Лозінським, a тaкож колишніми тоді прокурором Головaнівського рaйону Кіровогрaдської облaсті Євгеном Горбенком і нaчaльником Головaнівського рaйвідділу міліції Михaйлом Ковaльським зaгинув мешкaнець селa Грушки Ульяновського рaйону Вaлерій Олійник.

У квітні 2011 року Дніпровський районний суд Києва засудив екс-депутата Лозінського до 15 років позбавлення волі, починаючи з березня 2010-го.

Навесні 2012 року Апеляційний суд Києва пом’якшив вирок Лозінському, призначивши йому нове покарання у вигляді 14 років позбавлення волі, а в березні 2014-го Вищий спецсуд скоротив термін до 10 років.

У червні 2014 року Бориспільський міськрайонний суд навіть відпустив Лозінського на свободу, проте вже наступного дня його повернули назад у колонію.

Наприкінці січня 2016 року Лозінський подав документи на перерахунок терміну за «законом Савченко».

25 лютого 2016 року Бориспільський міськрайонний суд вирішив застосувати до нього умовно-дострокове звільнення.

Генеральний прокурор Юрій Луценко 4 квітня 2017 року повідомив: «Вищим спеціалізованим судом задоволено касаційну скаргу прокуратури та скасовано ухвалу Апеляційного суду Київської області від 06.04.2016, якою залишено без змін ухвалу Бориспільського міськрайонного суду Київської області від 25.02.2016 про звільнення Лозінського В. О. умовно-достроково від відбування покарання на невідбуту частину покарання – 1 рік 11 місяців 08 днів позбавлення волі».