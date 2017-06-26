В Олександрії за один день загинули дві пенсіонерки, основні версії – суїцид

Літня жінка випала з вікна восьмого поверху в Олександрії 24 червня.

Інформацію «Моїй Олександрії» підтвердив міський судмедексперт Владислав Цибульник.

Падіння сталося в період з шостої до сьомої ранку в будинку на проспекті Соборному, 120.

Жінка отримала множинні травми голови й тіла, несумісні з життям.

В якості основних версій розглядаються випадкове падіння під час миття вікна або суїцид. Поліція проводить перевірку.

Ще одну мешканку Олександрії знайшли повішеною у ванній – теж 24-го. Рідні 79-річної бабусі не могли додзвонитися до неї ввечері 23 червня і в першій половині дня викликали рятувальників, щоб ті відчинили двері у квартиру.

Основна версія смерті – суїцид.