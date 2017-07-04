Общественный бюджет: легко нарисовать, сложнее реализовать

Депутаты Кировоградского горсовета утвердили проекты общественного бюджета на 2017 год. Это значит, что теперь на эти проекты выделят средства, и они будут воплощаться в жизнь. Напомним, что, по условиям общественного бюджета, все эти проекты должны быть полностью реализованы до конца года.

К счастью, депутаты решили не менять правила во время игры и приняли решение профинансировать те проекты, которые набрали больше всего голосов. Распорядителями средств являются профильные управления горсовета. А авторы будут осуществлять так называемый авторский контроль.

Так, управление ЖКХ приведет в порядок скверы «Покровский» и «Молодежное общественное пространство» между Попова и Жадова, займется благоустройством дворов по пр. Университетскому, 29, и по ул. Волкова, 30. Управление образования до конца года реализует 17 «школьных» проектов. Управление физкультуры и спорта отремонтирует спортплощадку на ул. Архангельской и оборудует футбольное поле на пр. Университетском. Один проект – «Кинотеатр под открытым небом на Казачьем острове» – находится в ведении управления культуры и туризма.

Когда речь идет о замене окон в школах и проведении энергоаудита в садиках, то тут все понятно. С другими проектами сложнее. Большинство из них довольно схематичные. Очень немногие авторы проектов включали в сметы расходы на работы по установке тех же лавочек и качелей, на содержание парков и скверов. Так что сегодня и профильным управлениям, от которых зависит реализация проектов, и авторам придется еще немало поработать.

Автор проекта «Кинотеатр под открытым небом», редактор информационного портала Яна Петрова говорит, что сейчас работает над проектом вместе с управлением культуры. Это оказался один из самых сложных проектов, во-первых, потому, что он уникальный, а во-вторых, потому, что если на реализацию всех остальных проектов есть полгода, то кинотеатр нужно открыть до конца июля, чтобы он успел поработать хотя бы пару месяцев. К тому же, как объяснили нам в управлении экономики, возникла проблема с местом. На Казачий остров, где изначально планировалось установить кинотеатр, сложно провести электричество, поэтому сейчас рассматриваются другие варианты размещения.

– Такая ситуация со многими проектами, – говорит заместитель начальника управления экономики Кировоградского горсовета Алина Пузакова. – Это особенность общественного бюджета. Авторы ведь не являются специалистами по написанию инвестиционных проектов, они дают нам только свое видение, а уже мы должны разобраться, как и в какой мере могут быть реализованы эти проекты. Ко многим проектам вообще нет проектно-сметной документации. Она, может, и не нужна, если вы делаете что-то в своем дворе за свой счет, но для бюджетного финансирования это обязательное условие. Сейчас авторы большинства проектов работают вместе с управлениями над доработкой проектов.

– А вы не собираетесь перед объявлением нового конкурса провести тренинги для авторов?

– Мы думаем над этим. На последней сессии депутаты внесли изменения в штатное расписание нашего управления, и теперь у нас появятся два человека, которые будут отвечать именно за общественный бюджет. Но пока их нет. Возможно, тренинг проведут наши партнеры – фундация ПАУСИ, мы обратились к ним с такой просьбой.

Конечно, хотелось бы, чтобы проекты изначально были написаны профессионально, и тогда мы могли бы сразу же после утверждения приступить к их реализации. Но это общественный бюджет, и мы понимаем, что не можем требовать, чтобы нам подавали только идеальные проекты. Такая у нас работа: дорабатывать их, обсуждать с авторами и т.п.

В общем, если вы собираетесь подавать проект общественного бюджета на следующий год (а это нужно сделать уже в августе), постарайтесь изначально учесть все нюансы и качественно подготовить документацию.

Александр Дмитриев, «УЦ».