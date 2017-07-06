В Олександрії посадили рецидивіста, який хотів перекласти провину на свою померлу знайому

Олександрійський міськрайонний суд посадив на шість з половиною років жителя міста за умисне тяжке тілесне ушкодження.

Вирок оприлюднили в Єдиному державному реєстрі судових рішень, передає кореспондент «УЦ».

Близько 20:00 16 січня 2016 року обвинувачений випивав разом з власником помешкання, в якому тимчасово жив. З ними були ще кілька людей.

Між засудженим та хазяїном житла виникла сварка. Під час неї раніше засуджений чоловік схопив ножа і вдарив ним господаря у спину. Потім витер кров з леза й викликав швидку допомогу.

Під час судового засідання він намагався перекласти провину на жінку, яка також знаходилася під час конфлікту в помешканні. Однак допитати її не вдалося, оскільки вона померла 28 березня 2016 року.

Суд визнав рецидивіста винним у нанесенні тяжких тілесних ушкоджень.