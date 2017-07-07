У Долинському районі пограбували охоронця (ФОТО)

Поліцейські встановили особи трьох спільників, які пограбували охоронника водойми.

Про це «УЦ» повідомили у секторі комунікації ГУ Національної поліції в області.

До Долинського відділу поліції звернувся потерпілий з повідомленням, що став жертвою грабіжників.

«У результаті першочергових заходів поліцейські розшукали зловмисників віком 29, 23 та 15 років за місцем проживання в сусідньому населеному пункті, – розповів т.в.о. начальника Долинського відділу поліції Сергій Тюлєнєв. – З’ясувалося, що один із них був судимий за грабіж та розбій, а взимку цього року звільнився за так званим «законом Савченко».

Перебуваючи напідпитку, у вечірній час спільники «завітали» до охоронника ставка, який нещодавно приїхав на роботу. Біля вагончика помітили чоловіка, підійшли до нього та ударили кілька разів в обличчя і погрожуючи наказали перебувати на місці. Самі тим часом викрали з приміщення велосипед, портативний DVD-програвач, зарядний пристрій до нього, два спальних мішки, мобільний телефон, продукти харчування, одяг та особисте майно потерпілого на загальну суму близько 1000 гривень. Все викрадене у подальшому розділи між собою.

У даний час одного з співучасників злочину арештовано, стосовно інших вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу».

Розслідування триває. Згідно з санкцією ч. 3 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України, за якою розпочато кримінальне провадження, особам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років.