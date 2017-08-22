Непраздничное

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Но был один, который не стрелял.
Владимир Высоцкий.

Когда слушаешь выпуски новостей, складывается впечатление, что в мирной части Украины выстрелы звучат едва ли не чаще, чем в АТО. Каждый день в стране происходят вооруженные нападения, ограбления, захваты, заказные убийства, бандитские разборки, бытовые конфликты, и все под аккомпанемент выстрелов и взрывов.

Во всем мире полиция жесточайшим образом пресекает даже попытки граждан достать оружие на улице. Но не у нас. Наши правоохранители – зачастую сторонние наблюдатели, иногда мишень, иногда сторона конфликта, но никак не гаранты общественного порядка. Точно так же, излишне спокойно, смотрит на использование оружия в качестве «аргумента в споре» и украинская Фемида. Тихо разваливается и сходит на нет дело о стрельбе под Кировским райсудом в Кропивницком, одного за другим суды отпускают на волю «стрелков» в Яремче, Киеве и далее везде. Но самый яркий пример беспредела – это дело нардепа Пашинского!

Адвокат потерпевшего Химикуса еще пытается изобразить какие-то действия, стучится в «закрытое дело», но все это изначально бесполезно. Пусть радуется, что благодаря огласке Химикуса не назначили виноватым и не посадили, а могли. Вся страна сделала однозначный вывод: пашинским стрелять в людей можно.

Можно стрелять и нардепу Мельничуку, и даже его охранникам. Особенно если есть угроза телу хозяина от безоружных, но агрессивных граждан, которых нардеп почему-то называет «псами». Уверен, никто никого за стрельбу в публичном месте даже не пожурит.

На фоне обыкновенной войны на Донбассе и вооруженного беспредела по всей стране оплеуха, которую выдал руководитель «Центра противодействия коррупции» Шабунин якобы журналисту Филимоненко, выглядит событием, не стоящим внимания. Даже не прецедент. В мае нардеп Гаврилюк, он же казак, ударил в лицо журналиста Крутчака. Но если во втором случае конфликт тихо спустили на тормозах, то Шабунину решили устроить показательную порку. Мотивы такого решения очевидны: антикоррупционер допек кое-кого из первых лиц украинской власти точно так же, как абсолютно рядовой провокатор Филимоненко достал самого Шабунина. Поэтому они оба четко подпадают под категорию «за что боролся, на то и напоролся». Хотя, по большому счету, назвать «дело по хулиганке» политическим преследованием – такое же преувеличение, как и удар по физиономии, – избиением при исполнении.
Не могу позволить себе морализаторствовать на тему «нельзя распускать руки». Отчетливо помню, как сам чуть было не дал в морду негодяю-судье, который нагло врал суду, пытаясь похоронить нашу газету. Может, и хорошо, что он тогда так быстро сбежал, а то ведь засудил бы точно. Но в тот момент, уверен, меня бы даже эта мысль не остановила.

Помню еще один случай, когда в зале Гайворонского райсовета радикал Олег Ляшко безнаказанно обливал водой и оскорблял двух толстяков – главу РГА и председателя совета. Их суммарный вес был раз в пять больше буйного политика, но ответить по-мужски ни один из них не рискнул.

Стрелять в безоружных, избивать сворой, унижать и оскорблять публично – все это просто на наших глазах становится если не нормой, то вполне обыденным явлением. Но те, кто сегодня мог бы реально выступить против этой деградации общества, не слышат и не видят разгула криминалитета не только на улицах, но уже и во всех других публичных местах. Хорошо хоть, право дать в морду негодяю и хаму, не думая о последствиях для себя самого, пока еще у нас никто не отнял…

Ефим Мармер

Ефим Мармер

Родился в Гайвороне, большую часть жизни прожил в Кировограде. Начинал инженером, заканчивать, видимо, буду журналистом. Люблю людей, котов и книги. Ненавижу подлость и ксенофобию.

  • Valentin Vladimirovich

    Плохих людей, как и плохих новостей по всему миру навалом. День Независимости праздник. Поэтому не понимаю почему “непраздничное” нужно было издавать в канун Дня Независимости?

    • iosif

      Помните? “Служить бы рад, прислуживаться тошно”
      Та вот “гордиться бы рад, обламываться тошно”

  • Valentin Vladimirovich

    Украина это не только Пашинский и куча вороватых чиновников. Украина это мои дети и многих кропивничан, которые будут праздновать и радоваться.Это вернувшиеся с войны воины, которые воевали за то, чтобы это праздник был, это фильм “Червоний” который прошел на ура в Портале. Украина это песня Тины Кароль “Україна це ти”. Это чудесные Карпаты и детский лагерь “friends world”, это признание Украины и безвиз, это 126,5 МВт электроэнэргии “зеленого тарифа”, это 5139,2 тис. кв. метров общей площади жилья, что на 56% больше чем в 2016 году, это вертолет “Надия” собственного производства, это супермощная гелиосистема в Мариупольском порту, это украинские стартапы признанные лучшими на ЭКСПО 2017, это увеличения экспорта товара на 24 % в сравнении с прошлым годом, это признание ACI Europe, что аэропорт Борисполь признан наиболее быстроростущим аэропортом Европы, это мировой рекорд АН-2-100, это Украинская команда ICM (Iron Custom Motorcycles), которая впервые принимала участие в “Неделе скорости” на дне американского соленого озера Бонневилль, смогла установить новый мировой рекорд скорости на мотоцикле собственной конструкции.

    И это все благодаря НЕЗАВИСИМОСТИ, Ефим Леонидович.
    Так что Слава Украине и всех с наступающим праздником!!!

    • iosif

      Пару стришков к АН-2
      Поднялся в воздух 31 августа 1947 года в КБ Антонова г. Новосибирск РСФСР (спустя 6 лет КБ перевели в Киев).
      Производство в настоящий момент только в КНР.
      А вообще основное производство было в Польше.

    • iosif

      До незалежности “нас 52 млн”
      После 26 лет незалежности “нас 34 млн”
      – 33% или ~17 млн. депопуляции .
      Это праздник со слезами на глазах, только не от счастья.
      Процесс депопуляции продолжается

    • Efim Marmer

      Ну такое настроение у автора. Стреляли… А пафосных текстов по случаю праздника и без меня напишут целые полосы. Наслушаетесь и начитаетесь.

      • Valentin Vladimirovich

        У вас какие то счеты с праздником Независимости Украины?

        • Efim Marmer

          Глупости говорите, а еще садовод!

          • Valentin Vladimirovich

            Ну так я как садовод садоводу. Не глупость, просто обидно. Читатель все таки ваш.

    • iosif

      Более 500 суицидов среди АТОшников.
      Создаются спец роты для спившихся .

    • iosif

      это вертолет “Надия”
      Это конечно не есть плохо. Но это будет хорошо когда будет хотя бы 100 машин.

    • Сергей

      Могу написать бочку негатива к этой Вашей ложечке позитива. Из последнего: “На Украине на 25% снизят социальные нормы пользования газом” https://novorosinform.org/news/73427 Ещё желаете? Та до гибели вреда принесла нынешняя власть народу! А Вы радуйтесь, радуйтесь…

      • Valentin Vladimirovich

        Сергей, если ваш пост не пустое кривляние, то последние 26 лет вы не должны праздновать, а ни собственное день рождени, а ни дни рождения детей и близких вам людей…..чему радоваться?

        • Сергей

          Не вижу связи. На дни рождения власть, к счастью, влиять не может.

          • Valentin Vladimirovich

            День Независимости не праздник власти.

          • Сергей

            А чей? Идет 4-й год войны. Сегодня везем на фронт медикаменты, еду, воду … В общем, то же, что возим с весны 2014-го. А 4-й год войны. Недостаточно одежды, обуви, не налажен быт… 4-й год войны! Автоматы самые “молодые” 80-х годов прошлого века. Пистолеты ТТ. Бронетехника и артиллерия молчу. Рации, тепловизоры, бинокли и т.д. в дефиците. 4-й год войны, итить! Ну а так да, “незалежні”(((((

      • ви на таке круте джерело посилаєтесь… А яким ще “об’єктивним ЗМІ” вірите? Можу порекомендувати “Русскую весну”, “Лайф”, “Звезду” – чи що там ще в них є таке…

        • Сергей

          Яка різниця, звідки взята інформація? Головне, що вона відповідає дійсності. Навіть не звернув уваги на джерело. Можна погуглити, є масса інших джерел, де пишуть те ж саме.

          • та не треба гуглити, я ж Вам кілька джерел підкинув. там теж “інформація відповідає дійсності”.

          • Сергей

            Добре. Підемо іншим шляхом. КМУ знизив норми споживання соціального газу на 25%? Так чи ні?

        • Сергей

          Andriy Lysenko, вчора взнав, що норма пільгового газу для УБД і чорнобильців (може ще для когось, не знаю) зменшена з 36 кубометрів до 10. В 3,5 рази! Можна скільки завгодно кепкувати з приводу джерел, але коли ті джерела кажуть правду, а наші скромно мовчать, то що робити?

  • iosif

    Багатый урожай дал майдан. Долго и больно будет выводить сорняк.

  • Juri Arhangelski

    Прочёл: «Военно – патриотическое объединение участников АТО считает нецелесообразным праздновать день независимости Украины пока идёт война». Приняли ли это предложение?