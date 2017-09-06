Користувач Facebook підказав «Свободі», за що ще можна причепитися до мерії Кропивницького (ФОТО)

На приміщенні мерії Кропивницького залишаються символи комуністичного режиму.

Про це у Facebook написав колишній начальник міліції громадської безпеки області Сергій Коса, передає кореспондент «УЦ».

Коса виклав світлину серпів і молотів нагорі колон перед входом до міськради і зазначив: «Підказую наступний крок…»

Нагадаємо, на вимогу «Свободи» у приміщенні міської ради Кропивницького демонтували серп і молот, які до цього висіли поруч з портретами почесних громадян міста.

Водночас партія обурилася, що серп і молот не демонтували ще два роки тому: «Закон про заборону тоталітарних символів існує не перший день, йому вже 2 роки! Чи ніхто впродовж 2 років не помічав символіки напроти входу в сесійну залу?»