Аллея Грусти

Я посчитал – из 50 деревцев стоят всего 5 (пять штук) с зелеными листьями. Остальные – йок, “засохнул”. Красиво сажали, снимали кино, волонтеры спасали-поливали…
И што?
Павел Волошин
Попал на планету Земля случайно, из-за ошибки при высадке десанта на Юпитер. Внедрился в коллектив еженедельника "УЦ", ослепив учредителя издания линзой фотоаппарата. В ожидании своих решил улучшить местный мир, увлекся, втянулся, прирос и пустил побеги. Тщеславен, но справедлив. Ненавидит, но любит. Боится, но продолжает двигаться вперед.