Аллея Грусти

Попал на планету Земля случайно, из-за ошибки при высадке десанта на Юпитер. Внедрился в коллектив еженедельника "УЦ", ослепив учредителя издания линзой фотоаппарата. В ожидании своих решил улучшить местный мир, увлекся, втянулся, прирос и пустил побеги. Тщеславен, но справедлив. Ненавидит, но любит. Боится, но продолжает двигаться вперед.