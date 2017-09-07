Аллея Грусти

06:00
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Я посчитал – из 50 деревцев стоят всего 5 (пять штук) с зелеными листьями. Остальные – йок, “засохнул”. Красиво сажали, снимали кино, волонтеры спасали-поливали…

И што?

Павел Волошин

Павел Волошин

Попал на планету Земля случайно, из-за ошибки при высадке десанта на Юпитер. Внедрился в коллектив еженедельника "УЦ", ослепив учредителя издания линзой фотоаппарата. В ожидании своих решил улучшить местный мир, увлекся, втянулся, прирос и пустил побеги. Тщеславен, но справедлив. Ненавидит, но любит. Боится, но продолжает двигаться вперед.

  • iosif

    Красной нитью (жовто-блакитной) через все фотки автора проходит посыл. Жовто-блакытна ленточка повязана под усохшей короной деревца типа удавка на шее которая привела к усыханию …
    А вы говорите сепары. Вот он тайный агент, растлитель душ и враг нэньки. Куда смотрит СБУ и МВД, ЦРУ и ФБР?