Ми створили «Веселу Кіровоградщину», приєднуйтесь

Як і було обіцяно, нами створено нову спільноту в соціальній мережі Facebook. У ході обговорення, яке пройшло у дружній та невимушеній обстановці, більшістю голосів було прийнято рішення назвати новостворену спільноту «Весела Кіровоградщина». Користувачі вищезгаданої мережі, котрі виявлять бажання набути статусу членів спільноти, мають керуватися єдиним правилом: дописи, що їх публікуватимуть зазначені користувачі, повинні бути веселими та/або позитивними.

Вибачте за попередній абзац. Сьогодні говорили з Олею Степановою про вживання пасивного стану і канцеляризми. Видно, мене ще не попустило ))

Якщо людською мовою, то ми створили нову спільноту – «Весела Кіровоградщина». У ній публікуватимемо лише смішні та/або позитивні новини. Точніше, будь-хто, ввійшовши до складу групи, може постити прикольні штуки (посилання, фотки, історії – на що фантазії вистачить).

Назва спільноти ніби говорить: публікації повинні стосуватися Кропивницького й області (хоч якимось боком). Усі пости з’являтимуться у «Веселій Кіровоградщині» лише після затвердження адміном, щоб приємне для спілкування місце не перетворилося на лінкозбірник.

Наче все. Приєднуйтесь. А то сам приєднаю. https://www.facebook.com/groups/356776998114437/