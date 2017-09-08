На Кіровоградщині екс-начальника райвідділу міліції посадили на 7 років за 7,5 тис. грн. хабара

Колишньому начальнику Устинівського районного відділу міліції присудили сім років позбавлення волі.

Про це «УЦ» повідомили у прес-службі прокуратури області.

Прокуратура у суді довела, що «обвинувачений, перебуваючи на посаді керівника райвідділу, наприкінці жовтня 2015 року вимагав та отримав 7,5 тис. грн. неправомірної вигоди за не притягнення особи до кримінальної відповідальності та позитивний розгляд питання про повернення вилученого транспортного засобу».

Устинівський районний суд виніс вирок, яким засудив колишнього правоохоронця до 7 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна та позбавленням спеціального звання – майор міліції.

Вирок суду поки не набрав законної сили та може бути оскаржений в апеляційному порядку.