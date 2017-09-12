«Главное – преодолеть границу в голове»

С Мариной Салтан мы встретились в офисе компании «Погляд-Next». Сегодня она – представитель международного языкового центра при университете Матея Бела в Банской Быстрице, Словакия. Но еще два года назад она жила в Кировограде и вместе с мужем пыталась поддерживать небольшой бизнес.

– У нас было несколько магазинов, но вести бизнес в Украине очень трудно, - говорит Марина. - Чтобы быть успешным, нужно действовать вопреки закону, а я этого не умею. А если быть честным, то ничего не получится. Поэтому мы с мужем решили попробовать вести собственное дело в другой стране, а Словакию выбрали потому, что она показалась нам самой близкой и понятной. И вот два года назад муж поехал открывать бизнес в Словакию, а я эмигрировала чуть позже по программе воссоединения семьи. Условия ведения бизнеса в этой стране очень прозрачные и простые, и этим воспользовалась не только наша семья. В Братиславе, столице Словакии, находится огромное количество австрийских и немецких компаний – отсюда вести дела выгоднее, чем непосредственно в Австрии или Германии. И в целом Словакия – очень спокойная страна с комфортными условиями жизни, а словаки – очень спокойные и уравновешенные люди.

– К тому же Словакия любезно открыла двери своих вузов для иностранных студентов. Вы работаете как раз в студенческой среде, расскажите о возможностях этой страны по части образования.

– О, об этом можно говорить бесконечно! Самый замечательный подарок, который Словакия сделала Украине, – позволила нашим абитуриентам поступать в университеты на бесплатной основе, за обучение платит государство. При этом перечень специальностей, на которые можно поступить бесплатно, огромен. Это гуманитарный профиль, технические и экономические специальности. Поступить можно даже в медицинские вузы, хотя это и трудно – у них очень высокие требования к абитуриентам и огромный конкурс.

– А чем обусловлена такая открытость Словакии для иностранной молодежи?

– Словакия уже долгое время ощущает нехватку кадров, причем именно кадров с высшим образованием. Там нет той зацикленности на высшем образовании, которая есть у нас, за дипломом никто не гонится. Зарплату в пределах 1000-1200 евро человек может получать, окончив колледж и устроившись работать на завод, при этом на еду ежемесячно уходит около 150 евро. Так что большинство населения не чувствует нужды учиться дальше, а потребность в квалифицированных кадрах, особенно технических, очень высокая.

– И что требуется от будущего студента, чтобы поступить в один из словацких вузов?

– На самом деле немного. В ряде вузов на некоторые специальности нет даже вступительных экзаменов, студента могут зачислить по среднему баллу аттестата. Но одно главное требование непреклонно – это знание словацкого языка.

– Ну с этим несложно – словацкий похож на украинский…

– На бытовом уровне это действительно просто, студенты осваиваются где-то за месяц-полтора. Но, если вы хотите учиться в университете, где преподавание проходит на словацком, вам нужно знать язык намного глубже. Нужно разбираться в научных понятиях, знать терминологию и так далее. С этим намного сложнее, и именно поэтому наш языковой центр обучает студентов в течение года.

– Не приходилось слышать от родителей, что бессмысленно терять целый год на обучение языку?

– Конечно же, приходилось, регулярно слышим такие утверждения. И регулярно объясняем, что этот год ребенку нужен не только для того, чтобы выучить язык, но и для того, чтобы он сам определился, кем хочет быть, выбрал свой вуз, освоился в чужой стране. Украина и Словакия – соседи с общей границей, но это все-таки разные страны, и выталкивать 17-18-летнего ребенка в чужую страну, где он даже не знает, куда обратиться в критической ситуации, по меньшей мере, безрассудно. Некоторые родители слишком многого хотят от своих детей.

– В некоторых случаях родители и профессию своему ребенку выбирают…

– О, таких историй я могу рассказать множество. У нас ведь дети заканчивают школу в возрасте, когда еще тяжело определиться, кем ты хочешь быть, а родители подходят к образованию с еще советскими мерками. Часто приходится объяснять, что украинские студенты, как правило, – самые молодые ребята и девчонки (даже после годового обучения в языковом центре), что в Европе не идут учиться в университеты так рано. Чаще всего через год ребенок, избавившись от родительского контроля, освоившись и изучив все интересующие его предложения, выбирает совсем не ту специальность, на которую его устраивали родители. Мы активно помогаем детям в этом выборе, руководствуясь их природными талантами, характером, стремлениями и т. д., вплоть до того, что можем посоветовать определенный город по темпераменту студента. Если он активный, любит тусить, все время пробует что-то новое – значит, ему в Братиславу. Спокойному интроверту будет комфорт­нее в Быстрице или Жилине.

– А как же точка зрения, что все лучшее сосредоточено в столице?

– Европа давно отказалась от такой точки зрения. В этом ее фишка – даже в самых маленьких городках созданы условия для комфортной жизни. Далеко не все лучшее можно найти в европейских столицах, а сами европейцы не очень любят столичный ритм жизни, они предпочитают жить в небольших тихих городках, поближе к природе. В столицу едут обычно по необходимости, например, когда это нужно для карьеры.

– Кстати, о карьере: какие перспективы ждут выпускников словацких вузов?

– Самые разнообразные. Здесь высокий спрос на технические специальности – способный студент может еще во время учебы устроиться на автомобильный завод, а после окончания университета он уже будет иметь и специальность, и высокооплачиваемую работу на этом же заводе. Вообще выпускников словацких вузов с удовольствием берут на работу во многие европейские компании – вы же понимаете, что границы между странами в Европе условны. От Быстрицы до Вены – три часа на автобусе, стоимость билета – 6 евро. Хочешь на выходные в Австрию? Пожалуйста.

– Но не так легко добраться до той же Словакии из Кропивницкого.

– На самом деле легче, чем кажется большинству. И это относительно дешево. Другое дело, что в головах у нас все еще засели эти границы, Европа кажется далекой и дорогой. На самом деле это не так. Чтобы выйти в Европу, надо преодолеть границу в голове. И дети это делают легко и просто. А вот люди старшего возраста уже не могут.

– Насколько хорошо украинские студенты осваиваются в Словакии? И вообще, как они себя ведут, чем отличаются от представителей других стран?

– О первом отличии я уже сказала: наши студенты – самые молодые. О втором я узнала от преподавателей в университете Матея Бела: они говорили, что украинские студенты в большинстве ленивы.

– Серьезно?

– Моя реакция была примерно, как у вас. А потом я присмотрелась – действительно, так и есть. Например, мы принимаем в языковой центр группу студентов из Украины, селим их в общежитии, знакомим с распорядком занятий и так далее. Остается свободное время. Советуем ребятам: у нас в Быстрице есть великолепная крепость, есть церкви, музеи, все в пределах получаса ходьбы от университета. Через месяц спрашиваю – вы какие-то достопримечательности видели? – Нет… Чем занимались? Сидели в комнате с телефоном или планшетом.

– Но ведь не все наши студенты такие!

– Конечно, не все. Но многие, и это тенденция. Дети привыкли, что их обеспечат мама с папой. Хотя уже во время обучения в центре можно найти работу на 700 евро в месяц, из них 300 ты платишь за общежитие, 150 – на еду, остальное трать, как сам захочешь. То есть у студентов есть возможность самим себя обеспечивать. Есть бойкие, которые уже через месяц находят работу и больше ни от кого не зависят, а есть те, кто рассказывает, что ищет, но проходит полгода, а он все ищет. Хотя есть совсем противоположные примеры: один мальчик, он сейчас учится в Жилине, в техническом университете, подал на стипендию – и выиграл. Правда, стипендии в Словакии – это совсем не то, что в Украине. Это однократные выплаты. Но на приличную сумму. Этот парень получил 800 евро. Я его поздравила, а он сознался, что мог бы замахнуться на 1200 евро, но не решился.

– Честно говоря, есть некоторое ощущение, что «где-то вы меня обманываете, но где»? Поступить легко, обучение бесплатное, даже экзамены в отдельных случаях можно не сдавать…

– Так ведь поступить – это только начало. Нужно выучиться и получить диплом. А это уже намного сложнее. Часть студентов «вылетает» на первом-втором курсе, поскольку требования к учебе жесткие. И вот с этого момента очень большую роль играет качество знаний, с которыми студент пришел в вуз. Если знания по базовым дисциплинам хорошие, то учиться будет несложно, но если нет, а тем более если вуз и специальность за тебя выбрали родители…

– Перспективы перед украинцами, закончившими словацкие вузы, разнообразны. Но это значит, что очень многие из них в Украину уже не вернутся.

– Да, это так. Скорее всего, они постараются найти работу в одной из европейских стран, зацепиться там. Но здесь остаются их семьи. У меня в Украине живет мама, и через несколько минут мне нужно будет ехать в Кривой Рог, чтобы повидать ее. Я не могу расписываться за всех, только за себя. Я очень люблю Украину, но жить здесь опасно. Меня пугает количество нелегального оружия у населения. Меня пугают наркоманы на детских площадках. Мне приходится регулярно звонить дочери и спрашивать, все ли с ней в порядке, если она куда-то вышла. В Словакии я за нее спокойна. Там безопасно. Там люди живут сообразно системе ценностей, которая мне кажется более правильной, чем наша.

– Вы имеете в виду то, что у нас принято называть «европейские ценности»?

– Не совсем. Словакия, как и Польша, - католическая страна. Но поляки – можно сказать, католики агрессивные, а словаки – спокойные. Они заботятся о своем здоровье, причем это имеет интересный эффект. Многие наши студенты, приехав в Словакию, через время бросали курить. Там это не модно, на курящего смотрят скорее с недоумением. Они не гонятся за брендовыми шмотками и дорогими аксессуарами, предпочитая на эти же деньги поехать в путешествие. Там вообще не принято кичиться чем-либо. Нам бы поучиться у словаков скромности.