Нові подробиці про смерть АТОшника у Малій Висці: його не просто побили й кинули вмирати

Учасника АТО з Малої Виски Миколу Божка не просто лишили вмирати після бійки, над ним ще й познущалися.

Це випливає з матеріалів судової справи, витяги з якої має у своєму розпорядженні «УЦ».

Увечері восьмого серпня біля ставка в Малій Висці сталася бійка. Демобілізований учасник АТО Микола Божко, відпочиваючи у компанії зі своєю цивільною дружиною та кількома знайомими, посварився з двома місцевими мешканцями.

Молодики почали бити Миколу. Потім, залишивши його біля ставка, подалися геть.

Тіло Божка знайшли у воді наступного дня. Як показала експертиза, смерть настала внаслідок утоплення.

Правоохоронці затримали обох учасників бійки. Одного з них 16 серпня суд арештував на 60 діб, іншого 17-го посадив під домашній арешт на такий же строк.

Як з’ясувала «УЦ», прочитавши витяги з матеріалів судової справи, восьмого серпня лише побиттям двоє жителів Малої Виски не обмежилися. Вони, «користуючись безпорадним станом Миколи Божка, вчинили грубе порушення громадського порядку, що супроводжувалося винятковим цинізмом та що виразилося у справлянні природних потреб на потерпілого».

Водночас адвокат підозрюваного, який нині перебуває у СІЗО, подаючи апеляцію на ухвалу Маловисківського районного суду про арешт на 60 діб, наголосила, що її підзахисний «позитивно характеризується, має постійне місце проживання, до кримінальної та адміністративної відповідальності не притягався». Апеляційний суд області не задовольнив скаргу адвоката й залишив ухвалу Маловисківського райсуду в силі.

Підозрюваному, що знаходиться в СІЗО, інкримінують хуліганство та залишення в небезпеці (максимальне покарання – вісім років позбавлення волі). Його товариша, який перебуває під домашнім арештом, звинувачують у груповому хуліганстві (до чотирьох років за ґратами).