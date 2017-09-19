На Кіровоградщині 82-річна бабуся на «Шкоді» збила пішохода

В Олександрії пенсіонерка за кермом «Шкоди» збила жінку, яка переходила дорогу по «зебрі» вчора, 18 вересня.

Інформацію «Моїй Олександрії» підтвердив інспектор Олександрійського відділу поліції Сергій Зебніцький.

82-річна жінка за кермом сірої «Шкоди» їхала вулицею Діброви в напрямку проспекту Соборного. На пішохідному переході біля Олександрійської поліклініки вона зачепила бампером 31-річну жінку, яка переходила проїжджу частину по «зебрі».

Пішохода забрала «швидка». Жінку доставили в приймальне відділення лікарні з попереднім діагнозом «забій поперекового відділу хребта».

У поліції відкрили провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження середньої тяжкості) Кримінального кодексу України.