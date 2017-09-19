Первый 3D-рисунок и воздушный шар появились на Дворцовой

Креативные подарки – от прогрессивной молодежи. Еще два новаторских проекта ко Дню города в Кировограде реализовали за гранты от Фонда культуры и искусств «Перспектива». На Дворцовой улице, возле памятника первому трамваю, ожила Крепость Святой Елисаветы, а рядом с рестораном «Примо» «приземлился» воздушный шар. Масса положительных впечатлений и фото людей возле ​​оригинальных арт-объектов продолжают распространяться по социальным сетям во Всемирной паутине.

Сначала о 3D-рисунке. Стрит-арт появился у нас впервые. Автор проекта – 28-летний житель областного центра Кирилл Солуянов. Локацию для городской живописи горожане выбирали путем интернет-голосования.

«За основу рисунка были выбраны символы города – элементы герба областного центра и области, Крепость Святой Елисаветы, аисты. Для меня самым главным было выбрать для изображения то, что больше всего касается нашего города», - говорит автор проекта Кирилл Солуянов.

По словам художника Евгения Просяника, для создания рисунка использовали современные и качественные материалы немецкого производства. Мастер объясняет, что по данной технологии 3D-эффект творения можно увидеть не вживую, а именно на фото.

«Приятно, что этот стрит-арт создали именно наши местные художники, ребята захотели вот так символически изобразить истоки истории и развития родного города, – говорит основатель Фонда культуры и искусств “Перспектива”, общественный лидер Артем Стрижаков. – Чем больше давать зеленый свет таким инициативам нашей молодежи, тем прогрессивнее будет наш город».

На следующий день, в пятницу, возле ресторана «Примо» презентовали еще один подарок ко Дню города – арт-инсталляцию воздушного шара «Полет через столетия». Автор инициативы – студент Евгений Новоселов.

«Хотелось создать что-то необычное, удивить горожан. Этот проект не скопирован откуда-то, он авторский. Насколько мне известно, в Украине нигде нет такого арт-объекта. Сначала мы установили огромный баннер с панорамой города, а сам воздушный шар на основе металлического каркаса для нас изготовило “Украинское общество слепых”. Если делать фото на указанном на локации месте, на фотоснимке человек будет находиться в воздушном шаре во время полета над нашим городом», - рассказывает Евгений Новоселов.

Фотографироваться и делать селфи возле новых фотозон горожане начали еще во время презентаций проектов. А на День города выстраивались в целые очереди! Говорят, такими креативными подарками к празднику довольны.

«Дворцовая преображается прямо на глазах. Сначала зонтики, а теперь стрит-арт. Просто супер!» – делится впечатлениями горожанка Марина Говорухина.

«Обычно, когда ездишь по другим городам, завидуешь, что там есть куча интересностей, а у нас ничего. А теперь можно гордиться нашей главной улицей», - говорит жительница города Евгения Валовая.

«Не был дома год, учусь и работаю в Харькове. Только вот приехал, и пошли с друзьями в центр. Это просто вау! Так приятно, что есть люди, которым небезразлично, что им хочется делать что-то хорошее», - говорит Игорь Загорный.

«Положительные эмоции и улыбки горожан на презентации наших проектов – лучший ответ на вопрос, удались ли подарки. Уже сейчас видно, что новые фотозоны пришлись по душе жителям и гостям города не меньше, чем аллея парящих зонтиков. От имени нашего Фонда “Перспектива” и себя лично благодарю за идею и воплощение проекта “Полет через столетия” Евгения Новоселова, за новаторский проект “Крепость Святой Елисаветы в 3D” – Кирилла Солуянова, за локацию микс-отдыха и кинотеатр под открытым небом 2 в 1 – Светлану Приймак. Менять город к лучшему вместе – это здорово!» – прокомментировал «УЦ» общественный лидер Артем Стрижаков.

Как сообщалось в прошлом номере, в Кировограде, возле библиотеки имени Чижевского, открыли локацию отдыха, которая превращается в кинотеатр под открытым небом. Новая площадка доступна для всех жителей областного центра. При теплой погоде на локации организовывают интересный досуг, творческие встречи и просмотры фильмов. Автор проекта – кировоградка Светлана Приймак, которая выиграла грант Фонда Артема Стрижакова «Перспектива».

Елена Несен