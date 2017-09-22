У Кропивницькому мікроавтобус збив електроопору просто біля «Кіровоградобленерго» (ФОТО)

Водій мікроавтобусу «Фольскваген» врізався в опору напроти спортивної школи на вулиці Великій Перспективній.

Аварія сталася сьогодні, 22 вересня, передає кореспондент «УЦ».

За даними патрульної поліції міста, 30-річному водію мікроавтобусу стало зле і він, спускаючись Великою Перспективною до мості через Інгул, виїхав на зустрічну смугу.

Там він врізався у припаркований «Деу Ланос» та маршрутку БАЗ, а потім – в електроопору. Вона нині тримається лише на дротах, рух транспорту від супермаркету «Копілка» до мосту перекрили.

Як інформують у поліції, водій був тверезим. На нього склали адмінматеріал за ст. 124 КУпАП (скоєння ДТП). В аварії ніхто не постраждав.

Неподалік місця ДТП знаходиться сервісний центр ПАТ «Кіровоградобленерго».

Фото Олега Шрамка, «УЦ»