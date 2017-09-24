Розсилка «УЦ»: будь ласка, прокоментуйте цей пост

Є ідея. Але поки я не впевнений, що її потрібно втілювати. Сподіваюся зрозуміти це за вашими коментарями.

Як ви подивитесь на те, якщо щонеділі ввечері на вашу пошту (треба буде, звісно, підписатися на розсилку) приходитиме дайджест головних і найцікавіших подій тижня?

Приблизно таке.

Доброго вечора!

Минулий тиждень запам’ятався криміналом. Жителю Малої Виски кинули у двір бойову гранату. Повилітали шибки в хаті, а господарю посікло ноги осколками. Причини (так само, як і хто це зробив) – невідомі, оскільки у поліції прокоментувати випадок не змогли. Можливо, власник помешкання вирішив не повідомляти про цей випадок правоохоронцям.

В обласному центрі камери спостереження зафіксували кишенькову злодійку. Вона витягла у дівчини з рюкзака смартфон, вправно прикривши свої рухи пакетом. У Facebook згодом з’явилися коментарі, які свідчать: на подібному жінку помічають не вперше, але вона й досі гуляє на свободі.

19-го ввечері у шашличній на вулиці Волкова у Кропивницькому зібралися 27 не зовсім дружних із законом громадян. Розбавити компанію своєю присутністю вирішили співробітники спецпідрозділу КОРД і «пов’язали» всіх, вилучивши при цьому зброю. Кілька з затриманих виявилися кримінальними «авторитетами», які збиралися у невимушеній дружній обстановці розділити між собою сфери впливу.

Близько другої дня 20 вересня правоохоронці відзначилися – в хорошому сенсі цього слова – ще раз. У кафе на вулиці Жадова в обласному центрі вони взяли на отриманні хабара двох жінок – заступника начальника Головного управління державної фіскальної служби Кіровоградщини Олену Берестовенко та начальника управління доходів і зборів з фізичних осіб Оксану Реву. Вони підозрюються у вимаганні й отриманні від місцевого підприємця 80 тисяч гривень: нібито обіцяли за таку суму не показувати у звіті порушення закону та не нараховувати штраф. 22-го їм обрали запобіжні заходи: Берестовенко звільнили з-під варти в залі суду за заставу в 128 тисяч гривень, а от Рева, щоб не сидіти 60 діб у СІЗО, має сплатити 480 тисяч. (Втім, як випливає з декларацій затриманих, гроші у жіночок є.)

Ще одна вагома подія – цього разу вже позитивна, – міжнародна виставка Agroexpo-2017, що проходила в Кропивницькому з 20 по 23 вересня. Найбільша в Україні, між іншим.

Якщо коротко: на AGROEXPO встановили рекорд – протягли трактор і сівалку вагою 27,2 тонни на 3 метри (ФОТО); на AGROEXPO визначили найбільшого гарбуза (ФОТО); AGROEXPO-2017: один із найяскравіших (і найеротичніших) моментів (ФОТО); «АгроЭкспо» – в пятый раз.

Поки відкривалися виставки, а правоохоронці затримували порушників закону, власник галереї «Єлисаветград» і дослідник біографії легендарного кіровоградського колекціонера Олександра Ільїна Микола Цуканов отримав відповідь із Держскарбниці. Він хотів узнати долю колекції. Узнав: Держскарбниця не в курсі, куди поділися експонати, загальну вартість яких і досі до пуття не порахували. Хто в курсі? Хтось…

Було ще кілька цікавих новин. Наприклад, «УЦ» впіймала на (як би це м’якіше написати) обмані УПЦ: виявилось, що приміщення, від якого щосили відхрещувалася церква, таки знаходиться на її зберіганні. У Розумівці Олександрівського району відкрили всеукраїнський дитячий табір «Стежками Чорного Ворона», а на стіні педуніверситету з’явилося антиукраїнське гасло. Його, правда, оперативно замалювали білою фарбою.

На цьому все. З повагою, ваша дорога редакція.

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Дякую!